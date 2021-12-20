«Ковідні» тисяча: на що вакциновані українці витрачають даровані кошти?

В Україні офіційно розпочалася виплата 1000 гривень повнолітнім українцям, які пройшли повний курс щеплення і зареєструвалися через програму «єПідтримка» у застосунку «Дія». На що можна витратити ці кошти? Що користується попитом серед вакцинованих громадян? Чи допомагатимуть ці виплати сферам бізнесу, що постраждали через пандемію і, зрештою, чи не спровокує це інфляцію?

В Україні почалися виплати «ковідної тисячі», анонсованої президентом Володимиром Зеленським. Щоб подати заявку на отримання коштів, необхідно встановити на смартфоні останню версію застосунку «Дія» і оформити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, повідомляє Мінцифри.

Право на виплату мають:

- громадяни України, старші 18 років,

- які згенерували «зелений» сертифікат про вакцинацію.

Витратити віртуальну 1000 гривень можна на:

купівлю книжок;

квитки у кіно чи театру;

візит до музею чи картинної галереї;

абонемент у спортклуб;

квитки на потяг чи літак в межах України.

З 1 січня 2022 року особи, старші 60 років, зможуть придбати на ці кошти ліки. Перевести «ковідну тисячу» в готівку чи переказати на іншу картку чи рахунки заборонено. Використати гроші можна впродовж чотирьох місяців.

Найпопулярніша категорія – книги

За інформацією Monobank, одного з банків, які беруть участь у проєкті «єПідтримка», виплати вже отримали 610 тисяч їхніх клієнтів на суму 610 мільйонів гривень. Майже 30 мільйонів гривень люди вже витратили. Причому найбільше до душі українцям припали книжки: ця категорія очолює перелік послуг, за які можна сплатити електронними грошима:

Книгарні – 44,57%

Кінотеатри – 23,83%

Залізничні квитки по Україні – 14,06%

Театри – 8,98%

Спортзали – 3,56%

Концерти – 3,81%

Музеї – 0,64%

Авіаквитки по Україні – 0,55%

Обсяги продажу книжок дійсно відчутно зросли, розповіла у коментарі Радіо Свобода головна редакторка і співзасновниця «Видавництва Старого Лева» Марֹ’яна Савка. За її словами, спостерігається збільшення зацікавленості до книжок як в режимі он-лайн, так і у книгарнях.

«Продажі зросли у 1,5 рази точно. Люди купують різні книжки, але, в першу чергу, надають перевагу книжкам на новорічну тематику.

Продажі зросли у 1,5 рази точно

Купляють дорожчі видання, які раніше не могли собі дозволити, а тут трапилась така нагода! Інтерес збігся з сезонним інтересом до книги у період новорічно-різдвяних свят. Тут «ковідна тисяча» виявилася дуже доречною!» – каже Марֹ’яна Савка.

Перелік варто розширити

З одного боку, радує інтерес українців до книги і до читання, а з іншого, держава зіграла на боці книжки випадково, зауважує Радіо Свобода письменник і видавець Віталій Капранов. Адже, за його інформацією, спершу у переліку витрат купівля книжок не була передбачена. Водночас, радить видавець, необхідно включити до переліку послуг благодійність і наповнення тими ж книжками дитячі будинки або провінційні бібліотеки.

Це певна святкова розвага, пов’ְязана з книжками

«Це певна святкова розвага, пов’ְязана з книжками. Видавництва чи книгарні навряд чи покращать свої фінансові справи, але для нації, яка нині переважно не читає, це все ж таки позитивний крок», – зауважує Віталій Капранов.

Користувачі соцмереж також пропонують запровадити інші категорії послуг, на що можна витратити «ковідну тисячу», наприклад, перерахувати гроші на потреби армії.

Інфляцію не створить, але й бізнес не врятує

Запроваджуючи ковідні виплати, влада ставила собі за мету, крім заохочення до щеплень, ще й підтримати ті креативні галузі, по яких найбільше вдарив карантин. Проте це навряд чи допоможе компенсувати їхні збитки, переконаний інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Головна ціль – стимуляція вакцинації

«Головна ціль – стимуляція вакцинації. Для підтримки бізнесу потрібні інші методи. Тому треба дивитися на це, в першу чергу, як на заохочення людей. Це не створює значних інфляційних ризиків, через те, що сума є незначною і це одноразова виплата», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

На виплату «ковідної тисячі» до кінця року з державного бюджету виділять майже 3 мільярди гривень, і ще таку суму на початку наступного року.