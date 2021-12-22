Українці вже витратили понад 200 мільйонів гривень виплат за вакцинацію – Свириденко

Українці відкрили 5,5 мільйонів карток у банках за програмою «єПідтримка», загалом вже витрачені понад 200 мільйонів гривень. Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко на брифінгу 22 грудня.

«Вже 5,5 мільйонів українців відкрили картки в банках, сформовані заявки в «Дії» на отримання виплат від 4,5 мільйонів українців, понад 2,3 мільйонів українців вже отримали виплату в 1000 гривень, і понад 200 мільйонів гривень вже витрачено тими, хто сформував картки і скористався цією програмою», – розповіла вона.

Свириденко анонсувала, що на подальших етапах уряд планує запровадити можливість подавати заявки на отримання виплат в офлайн-режимі.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що наразі до програми підключені шість банків, ще 13 – в процесі підключення. Він висловив очікування, що таких банків згодом буде більше і вони почнуть видавати також і пластикові картки для тих користувачів, які з тих чи інших причин не можуть розраховуватися онлайн-картками.

Федоров розповів, що наразі найбільше «ковідних» виплат витрачають на книжки та квитки в кіно.

«Так сталося, що в нас книжки на першому місці. Перед вихідними, звичайно, кінотеатри підтискають, тому що це фактор вихідного дня. Але системно книжки на першому місці і це говорить про те, що ми читаюча нація. Тому я б хотів звернутися до малого бізнесу: не бійтеся міфів, використовуйте можливість і це вам допоможе розвиватися під час такого важкого етапу в історії світу», – заявив він.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, своєю чергою, нагадав, що закладам культури для отримання розрахунків за програмою «єПідтримка» потрібно мати POS-термінали.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що перший етап програми з виплат за вакцинацію буде реалізовуватися з 19 по 29 грудня.

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня підписав закон про виділення з держбюджету восьми мільярдів гривень на виплату однієї тисячі гривень вакцинованим за програмою «є-Підтримка».

Минулого тижня у застосунку «Дія» запрацювала функція запису на пілотну версію проєкту «єПідтримка» з виплат за вакцинацію.