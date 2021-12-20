СБУ: від початку року викрили понад 100 угруповань, які підробляли COVID-сертифікати

Служба безпеки України повідомляє, що від початку року викрила понад 100 угруповань, які підробляли COVID-сертифікати і довідки про негативні результати ПЛР-тестів.

«За матеріалами СБУ понад 40 організаторам злочинних схем повідомлено про підозру. Серед них й іноземці, причетні до збуту довідок про негативні результати ПЛР-тестів. За даними досудових розслідувань, ділки створювали власну «розгалужену мережу осередків» у різних регіонах нашої країни, що дозволяло їм отримувати незаконні щомісячні «прибутки» десятками мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, встановлено також і факти внесення недостовірних відомостей до електронних медичних реєстрів.

«У ході спецоперацій у Києві, Львівській і Рівненській областях співробітники СБУ нейтралізували три розгалужені мережі з продажу підроблених медичних документів. Зловмисники виготовляли фальшиві свідоцтва про вакцинацію і довідки про результати ПЛР-тестів. Також вони підробляли COVID-документи, нібито видані іноземними медустановами», – повідомили у спецслужбі.

Підроблення і використання фальшивих сертифікатів про вакцинацію і COVID- тестів передбачає кримінальну відповідальність.