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Отримання 1 тис грн за вакцинацію не впливає на призначення субсидії – Мінсоцполітики

Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку субсидії, пояснили в уряді

Отримання однієї тисячі гривень за програмою «єПідтримка» за проходження вакцинаці не впливає на призначення житлової субсидії, повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах», – йдеться в повідомленні.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль на телеканалі ICTV заявив, що понад 4,9 млн українців вже відкрили рахунки в банках, а 4 млн зареєструвалися на отримання однієї тисячі гривень у рамках програми «єПідтримка». За його словами, громадянами витрачено 134 млн грн, зокрема, на придбання книг, на квитки до кінотеатрів та на поїздки залізницею.

Щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, вакцинованим громадянам треба подати заявку до «Дії» до 29 грудня цього року. Програма виплат діятиме до кінця 2022 року.

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