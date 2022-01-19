Голова ВООЗ сказав, що пандемії COVID-19 далеко до завершення

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус сказав, що пандемія COVID-19 «не закінчилася», оскільки швидко поширюваний варіант «омікрон» спричиняє рекордну кількість інфекцій.

Керівник ВООЗ 18 січня застеріг від думки, що «омікрон» становить менший ризик лише тому, що викликає легкі симптоми. «Омікрон» загалом може бути менш тяжким, але розмови про те, що це легке захворювання, вводять в оману. Не припускайтеся помилки: «омікрон» так само спричиняє госпіталізацію та смерть, і навіть менш тяжкі випадки навантажують медичні заклади», – сказав він журналістам зі штаб-квартири ВООЗ у Женеві.

Дуже заразний варіант «омікрон» зараз домінує в більшій частині світу, викликаючи рекордне зростання захворюваності від Бразилії до Франції. Дані свідчать про те, що нинішні вакцини проти COVID-19 менш ефективні для запобігання зараженню «омікроном» порівняно з попередніми штамами, але щеплення все ще забезпечують надійний захист від тяжкого перебігу хвороби і смерті.