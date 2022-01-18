Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 20,5 тис жителів Києва – КМДА

У Києві 20 511 людей на сьогодні отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19, повідомляє сайт Київміськадміністрації.

Згідно з повідомленням, це 18% від усієї кількості в Україні.

Менш ніж тиждень тому повідомлялося про 10 тисяч жителів Києва, які отримали бустерну дозу вакцини.

За даними Міністерства охорони здоров’я, вводити бустерну дозу вакцин рекомендовано людям, старшим 18 років, які отримали дві дози вакцини понад 6 місяців тому. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії бустерну дозу в Україні отримали 113 560 людей.