Справа Порошенка: прокурор просить арешт із заставою в 1 млрд грн, суддя пішов у нарадчу кімнату

У Печерському суді триває обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку. Сторона обвинувачення просила суд взяти Порошенка під варту із можливістю виходу під заставу в 1 мільярд гривень. Натомість адвокати політика просять не призначати йому запобіжний захід взагалі, передає кореспондент Радіо Свобода.

Вони також наполягають, що Порошенко не є підозрюваним, оскільки, згідно з позицією захисту, щодо нього не виконали належним чином відповідної процесуальної дії.

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Суддя пішов до нарадчої кімнати, перш ніж винести рішення. У засіданні оголосили перерву.

За версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу.

Його звинувачують у державній зраді та фінансуванні тероризму. Після порушення справи Порошенко виїхав з країни, проте одразу заявив, що йдеться про ділову поїздку, і він скоро повернеться.

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Порошенко, який очолює зараз опозиційну партію «Європейська солідарність», вважає справу політичною і звинувачує владу в тому, що вона розправляється з опонентами, не звертаючи належної уваги на російську загрозу.

6 січня Печерський суд заарештував майно Порошенка.