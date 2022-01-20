Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський очікує деескалації на кордоні і миру на Донбасі за результатами переговорів із Москвою

Президент наголосив на «унікальній ролі України» для Європи та її майбутнього

Президент України Володимир Зеленський очікує, що результатом переговорів із Росією стане деескалація на кордоні України і гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі. Про це Зеленський заявив у відеозверненні до учасників заходу «На шляху до Лугано», повідомляє пресслужба голови держави.

Зеленський наголосив на «унікальній ролі України» для Європи та її майбутнього і висловив думку, що події, які, зокрема, сьогодні розгортаються навколо України, вкотре це засвідчують.

«Всеосяжна безпека у Європі неможлива без відновлення суверенітету й територіальної цілісності України. Очікую, що результатом наших спільних зусиль і переговорів з Росією стане деескалація ситуації на кордоні з Україною і гарантування керівництвом РФ досягнення миру на Донбасі», – заявив президент.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід. Москва вимагає від Вашингтона письмової відповіді на них.

У НАТО заявили, що Альянс готовий до переговорів з Росією, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів – поваги до територіальної цілісності країн та їхнього права самостійно обирати у які союзи вступати.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG