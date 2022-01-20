Блінкен приїхав у Берлін для зустрічі з союзниками перед переговорами з Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Берліна для чергового раунду переговорів з європейськими союзниками у той час, як Вашингтон продовжує намагатися послабити напруженість у відносинах з Москвою на тлі нарощування російських військ на кордоні з Україною, що, за побоюванням Заходу, може свідчити про підготовку нового наступу.

Блінкен 20 січня зустрінеться зі своїми колегами з Німеччини, Франції і Великої Британії, а потім вирушить до Женеви для переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Блінкен висловив сподівання, що, незважаючи на ознаки того, що Росія продовжує збирати війська поблизу України, його майбутні переговори з Лавровим покажуть, що «дипломатія залишається відкритою можливістю».

«На жаль, ми продовжуємо спостерігати, як Росія збирає дуже значні сили на кордонах України. Цей процес, схоже, триває. З іншого боку, той факт, що ми зустрічаємося в Женеві і будемо обговорювати те, про що йшлося в останні 10 днів, також підказує мені, що дипломатія залишається відкритою можливістю», – сказав Блінкен в інтерв’ю «Голосу Америки» 19 січня.

У західних столицях лунає занепокоєння через небезпеку нового великого конфлікту після того, як Росія зібрала близько 127 тисяч військових вздовж кордонів України і розмістила значні сили в Білорусі для, за словами Москви та Мінська, військових навчань.

Блінкен відвідав Київ днем раніше, щоб запевнити Україну у підтримці Вашингтона, заявивши, що якщо Росія продовжить будь-які агресивні дії проти України, Сполучені Штати готові надати Києву додаткові засоби для захисту.

Президент США Джо Байден заявив, що широкомасштабне вторгнення в Україну стане для Росії «катастрофою», а російський президент Володимир Путін у цьому разі зазнає санкцій із боку Заходу, «яких він досі не бачив».

Кремль, який заперечує плани нападу, заявив 20 січня, що попередження США про можливі катастрофічні наслідки для Росії може ще більше дестабілізувати ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами США в Києві цього тижня закликав негайно запровадити жорсткі санкції проти Росії, а не чекати на можливе широкомасштабне російське вторгнення в Україну, повідомило видання Axios із посиланням на чотири джерела, знайомі з ситуацією.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.