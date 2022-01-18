Розроблений шведами, прошиває танк вогняними струменями. Що за ПТРК надіслала Британія?

В Україні активно обговорюють несподівані поставки протитанкових ракетних комплексів Великобританією для потреб оборони України. Що це могли б бути за комплекси, та як вони діють?

Перша інформація про британські транспортні літаки C-17, що перевозять протитанкове озброєння в Україну, з'явилася ввечері 17 січня. Але – жодної інформації про кількість та вид ПТРК.

Однак, раніше цього ж дня британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Британія має намір надати Україні нові «системи оборонного озброєння».

«Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем», – сказав Воллес у парламенті.

Він додав: «Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх використовують для самооборони».



За інформацією британського TheGuardian, техніка, що постачатиметься Україні, буде портативною легкою протитанковою зброєю з радіусом дії у кілька сотень метрів, призначеною для боротьби з російськими танками.

На озброєнні Збройних сил Великобританії стоять кілька переносних протитанкових комплексів. Окрім відомого «Джавеліна», що вже постачається Україні зі США, це:

MATADOR-MP

AT4

NLAW

Комплекс «Джавелін» не дуже підходить під опис легкого. Та й сучасні модифікації цього ПТРК, які вражають цілі на відстані понад 4 кілометри, не підходять під вказані параметри.

Щодо MATADOR-MP відомо, що британці закупили цей комплекс у модифікації для боротьби з високзахищеними цілями та капітальними укріпленями.

Шведський протитанковий гранотомет AT4, який стоїть на озброєнні Британії, був закуплений у невеликих кількостях. Про це також відомо з відкритих джерел.

Але британські експерти схиляються до думки, що найбільш ймовірним є саме шведський ПТРК NLAW, який був закуплений Британією.

Що таке NLAW

Про цей комплекс відомо, що важить він близько 12 кілограмів та ефективно вражає броньовані цілі на відстані до 800 метрів. Може використовуватися одиничним оператором.

Виробляється він відомим шведським концерном SAAB та стоїть на озброєнні близько 10-ти країн світу. Принцим його дії схожий із «Джавелін», хоч і дещо різниться.

Ракета NLAW управляється комп'ютером комплексу, вираховує швидкість та траєкторії до цілі (наприклад, танку) та розривається над його баштою, «прошиваючи танк вогняними струменями». Саме таке формулювання викоритовується в одному з промо-відео цього ПТРК.

Передісторія. Наприкінці 2021 року США, не анонсуючи, схвалили виділення Україні 200-т мільйонів доларів допомоги, повідомив телеканал CNN із посиланням на чотири поінформованих джерела. Пакет допомоги передбачає надання переважно такого ж оборонного обладнання, яке США надавали в минулому, зокрема, стрілецької зброї і боєприпасів, радіостанцій для засекреченого зв’язку, медичного обладнання, запасних частин, йдеться в повідомленні. Пакет був затверджений лише за кілька тижнів до того, як США і Росія мали розпочати переговори цього тижня.

Канада надіслала в Україну «невеликий контингент» спецпризначенців з елітного підрозділу збройних сил, Канадського полку спеціальних операцій (CSOR). Про це канадський телеканал Global News повідомив 17 січня із посиланням на власні джерела.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну. Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячених діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про значний прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Зустрічі відбуваються у той час, як Москва накопичила танки, артилерію, близько 100 тисяч військових біля кордону з Україною і, за побоюваннями Заходу і Києва, може готувати нове вторгнення. Кремль запевняє, що не збирається атакувати.

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