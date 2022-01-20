У Кремлі не виключили нової розмови Байдена і Путіна

У Кремлі не виключають нової телефонної розмови між президентами Росії і США Володимиром Путіним і Джо Байденом. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, це можливо після отримання письмової відповіді на вимоги Росії щодо гарантій безпеки.

«Ми не відкидаємо чергового спілкування двох президентів. Ми вважаємо, що в будь-якому випадку таке спілкування можна лише вітати, воно корисне для обох держав… Президенти самі ухвалюють рішення про свої контакти. І після того, як ситуація з відповіддю американської сторони буде прояснена, вже тоді буде розуміння, на якій стадії президенти вирішать підключитися до продовження діалогу», – цитують Пєскова російські ЗМІ.

В адміністрації США цю заяву наразі не коментували.

Байден і Путін востаннє мали телефонну розмову 30 грудня.

Президент США 19 січня заявив, що широкомасштабне вторгнення в Україну стане для Росії «катастрофою», а російський президент Володимир Путін у цьому разі зазнає санкцій із боку Заходу, «яких він досі не бачив».

Кремль, який заперечує плани нападу, заявив 20 січня, що попередження США про можливі катастрофічні наслідки для Росії може ще більше дестабілізувати ситуацію.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід. Москва вимагає від Вашингтона письмової відповіді на них.

У НАТО заявили, що Альянс готовий до переговорів з Росією, але не піде на компроміс щодо своїх основних принципів – поваги до територіальної цілісності країн та їхнього права самостійно обирати у які союзи вступати.