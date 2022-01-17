Ціни на держоблігації України і Росії впали через поведінку Кремля. Час нових санкцій?

Ризик нової агресії Росії проти України спричинив падіння цін на держоблігації України та Росії 17 січня, а також позначився на валютних ринках.

«Ринок мав врахувати певну ймовірність російського вторгнення», – наводить Reuters слова аналітка Aberdeen Віктора Забо.

Дохідність за українськими єврооблігаціями збільшилась до 11-15%, що фактично означає виключення України з ринку запозичень, твітує експерт Джорджтаунського університету Андерс Ослунд. Курс гривні також знизився до 28 гривень за долар. «Це повністю спричинене загрозою російської війни, тому Захід має допомогти», – вважає експерт.

Зростання нестабільності в регіоні позначилось і на російських активах. Дохідність за 10-річними російськими держоблігаціями досягла найвищих показників з 2016 року в п'ятницю, пише Reuters. Курс рубля впав на 0,4% в першій половині дня в понеділок до 76,5 рублів за долар, пише Bloomberg. Рубль також втратив свій статус найпривабливішої валюти ринків, що розвиваються, зазначають у виданні.

У час, коли російські ринки зазнали удару, Ослунд радить Заходу збільшити витрати для Росії і виступити з потужними санкціями, серед яких, відключення від системи розрахунків SWIFT та світової фінансової системи великих державних фінансових інституцій, заборона торгувати державними облігаціями Росії та облігаціями державних корпорацій, заборона торгівлі акціями держпідприємств Росії тощо.

А економіст Тімоті Еш із BlueBay Investments зазначає, що заява німецького політика Фрідріха Мерца, який є ймовірним кандидатом на посаду голови Християнсько-демократичного союзу, про те, що Росію не варто відключати від SWIFT, позначилась на ринках.

«Берлін знизив планку для російського вторгнення в Україну. Чи цього хоче Німеччина?» – запитує аналітик у твітері.