Макрон 28 січня проведе розмову з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон попередив Росію, що вона заплатить «дуже високу» ціну, якщо нападе на Україну, наголосивши, що Париж дотримується єдиної з Берліном точки зору щодо необхідності «деескалації».

Макрон заявив, що матиме телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 28 січня.

За його словами, переговори стануть частиною «вимогливого діалогу» з Росією і дадуть можливість отримати «роз’яснення» з приводу намірів Москви щодо України.

Франція і Німеччина не відмовляться від діалогу з Росією, але «якщо буде напад – буде відплата, і ціна [для Росії] буде дуже високою», – сказав Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні 25 січня.

Шольц наголосив на необхідності зараз зробити «все, щоб ситуація розвивалася інакше, ніж іноді побоюються».

«Тому ми також очікуємо від Росії чітких кроків, які сприятимуть деескалації ситуації, і всі ми згодні з тим, що військова агресія матиме серйозні наслідки», – додав канцлер.

Раніше в Єлисейському палаці повідомили, що Емманюель Макрон найближчими днями має намір провести телефонні переговори щодо ситуації довкола України з президентами України та Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.​

Минулого тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.