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Макрон 28 січня проведе розмову з Путіним

Макрон попередив Росію, що вона заплатить «дуже високу» ціну, якщо нападе на Україну

Президент Франції Емманюель Макрон попередив Росію, що вона заплатить «дуже високу» ціну, якщо нападе на Україну, наголосивши, що Париж дотримується єдиної з Берліном точки зору щодо необхідності «деескалації».

Макрон заявив, що матиме телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 28 січня.

За його словами, переговори стануть частиною «вимогливого діалогу» з Росією і дадуть можливість отримати «роз’яснення» з приводу намірів Москви щодо України.

Франція і Німеччина не відмовляться від діалогу з Росією, але «якщо буде напад – буде відплата, і ціна [для Росії] буде дуже високою», – сказав Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні 25 січня.

Шольц наголосив на необхідності зараз зробити «все, щоб ситуація розвивалася інакше, ніж іноді побоюються».

«Тому ми також очікуємо від Росії чітких кроків, які сприятимуть деескалації ситуації, і всі ми згодні з тим, що військова агресія матиме серйозні наслідки», – додав канцлер.

Раніше в Єлисейському палаці повідомили, що Емманюель Макрон найближчими днями має намір провести телефонні переговори щодо ситуації довкола України з президентами України та Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.​

Минулого тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

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