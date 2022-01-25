Голови МЗС Чехії, Словаччини й Австрії планують відвідати східні регіони України

На початку наступного місяця – 7 і 8 лютого – міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибуде в Україну, щоб висловити свою підтримку країні й її громадянам.

Чеський міністр заявив, що не втрачає надії на дипломатичне вирішення кризи, підтримує дипломатичні шляхи її вирішення. «Однак це не вдається й Росія надалі розширює дії. Відповідь повинна бути швидкою й сильною», – наголосив Ян Ліпавський.

До Праги чеський міністр прибуде з Братислави, де до нього приєднається словацький колега – міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок і керівник МЗС Австрії Александер Шалленберг.

Разом з українським міністром Дмитром Кулебою чеський, словацький і австрійський політики планують відвідати східні регіони України.

При цьому чеський міністр підтвердив план безкоштовної передачі Україні амуніції: «Це частина міжнародних зусиль, як відрадити Російську Федерацію від задуманої агресії».

Країни Заходу, США і Європа, останніми місяцями висловлюють підтримку Україні на тлі загрози можливого вторгнення Росії у зв’язку із накопиченням нею військ біля кордонів України. Росія заперечує підготовку наступу.