Пєсков повідомив, що розмова Путіна з Макроном про Україну відбудеться до кінця тижня

Переговори президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Емманюеля Макрона щодо ситуації довкола України відбудуться у телефонному форматі до кінця поточного тижня, повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«До кінця цього тижня така розмова відбудеться. Вона зараз готується», – цитують Пєскова російські ЗМІ.

На запитання, чи можуть президенти обговорити також тему можливого проведення саміту в «нормандському форматі», Пєсков сказав, що треба дочекатися результатів зустрічі політичних радників лідерів «нормандського формату» у Парижі.

«Вони (радники – ред.) самі розкажуть про перспективи продовження контактів на різних рівнях», – сказав Пєсков.

У середу в столиці Франції відбудуться переговори політичних радників лідерів «нормандського формату» (Франція, Німеччина, Україна, Росія). Остання очна зустріч політрадників відбулася 12 січня 2021 року у Берліні.

Раніше в Єлисейському палаці повідомили, що Емманюель Макрон найближчими днями має намір провести телефонні переговори щодо ситуації довкола України з президентами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.