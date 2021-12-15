Зеленський провів переговори з президентом Франції та канцлером Німеччини (доповнено)

На полях саміту «Східного партнерства» президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє Офіс президента.

Із Макроном, як йдеться в повідомленні ОПУ, сторони «скоординували позиції щодо реалізації євроатлантичних прагнень України».

«Лідери обговорили актуальні питання українсько-французької співпраці, зокрема реалізацію важливих міжурядових домовленостей щодо спільних економічних проєктів», – йдеться в повідомленні.

На зустрічі з канцлером Німеччини Володимир Зеленський привітав Олафа Шольца з обранням на посаду і «висловив сподівання, що новий німецький уряд підтримуватиме європейську та євроатлантичну перспективу України».

«Розраховуємо на підтримку німецької сторони в питанні збереження транзиту газу територією України після 2024 року», – сказав Зеленський і запросив канцлера Німеччини здійснити візит в Україну.

ДОПОВНЕНО Згодом Офіс президента оприлюднив окреме повідомлення про те, що у Брюсселі відбулася також тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Глава української держави подякував ФРН та Франції за рішучу підтримку України на тлі військової загрози з боку Росії, а також за послідовні зусилля цих країн у межах переговорів у Нормандському форматі. Володимир Зеленський наголосив, що Україна не піддається на жодні провокації на кордоні, не має будь-яких агресивних намірів щодо інших сторін та залишається відданою дипломатичним засобам врегулювання ситуації», – повідомили в ОПУ.

Офіс процитував Зеленського: «Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, незважаючи на триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів».

Повідомляється, що сторони погодилися з необхідністю продовжити активну роботу в Нормандському форматі.

«Володимир Зеленський, Олаф Шольц та Еммануель Макрон домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали російську сторону до відновлення конструктивної роботи для цього в Нормандському форматі», – зазначили в ОПУ.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський вже зустрівся в Брюсселі із прем’єр-міністром Словенії Янезом Яншею та лідерами держав з «Асоційованого тріо», куди, крім України, вхлдять Грузія і Молдова – захід відбувся з ініціативи президента Литви Гітанаса Наусєди.

Сьогодні в Брюсселі проходить шостий саміт «Східного партнерства». Ця зовнішньополітична ініціатива ЄС поширюється на шість східноєвропейських країн – Україну, Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову та Білорусь. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, сьогодні на полях саміту крісло представника Білорусі залишилось порожнім. Раніше Мінськ заявив про намір припинити участь у програмі «Східного партнерства» у відповідь на санкції.