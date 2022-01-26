США запропонували «серйозний дипломатичний шлях» – Блінкен про відповідь Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в письмовій відповіді США на вимоги Росії викладений «серйозний дипломатичний шлях», якщо Москва погодиться його прийняти, і міститься принципова й прагматична оцінка занепокоєнь, які висловила російська сторона.

Він сказав журналістам 26 січня, що США відкриті до діалогу, але «ясно дають зрозуміти, що є основні принципи, які ми прагнемо підтримувати і захищати, включаючи суверенітет і територіальну цілісність України, а також право держав вибирати власні механізми безпеки й альянси». За словами держсекретаря, США будуть підтримувати принцип «відкритих дверей» НАТО, і про це також йдеться у відповіді.

Блінкен заявив, що найближчими днями поговорить із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для обговорення наступних кроків.

Тим часом, представник НАТО повідомив, що Альянс також «передав свої пропозиції Росії сьогодні вдень, паралельно зі Сполученими Штатами».

Посол США в Москві Джон Салліван ввечері 26 січня привіз до Міністерства закордонних справ Росії письмову відповідь Вашингтона на російські вимоги про так звані «гарантії безпеки».

Напередодні речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США зазвичай не публікують у відкритому доступі документи, що є частиною переговорного процесу.

Про те, що на російські вимоги, більшу частину яких фактично вже відкинули США та їхні союзники, дадуть письмову відповідь, повідомили 21 січня після зустрічі в Женеві голова МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен. На письмовій відповіді наполягала Москва.

22 січня газета The Washington Post з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту повідомила, що Сполучені Штати просять Росію не публікувати повний текст письмової відповіді США на російські вимоги про гарантії безпеки, але Кремль може не задовольнити це прохання і опублікувати документ всупереч бажанню США.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров раніше говорив, що його публікація була б «правильною».

Росія висунула свої вимоги на тлі нарощування сил біля кордонів України. Особливо останніми тижнями на Заході все частіше звучать побоювання, що Росія готує широкомасштабну агресію проти України. Російське МЗС у разі неприйняття вимог погрожувало «військово-технічними та військовими заходами».