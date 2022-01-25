Білий дім про письмову відповідь Росії: зазвичай такі документи не оприлюднюють

США зазвичай не публікують у відкритому доступі документи, що є частиною переговорного процесу, заявила 25 січня речниця Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на запитання журналістів про те, коли буде надіслана письмова відповідь Росії щодо її вимог «гарантій безпеки», обіцяна США, і чи буде вона оприлюднена.

«Щодо того, чи буде вона оприлюднена, то зазвичай цього не роблять», – сказала Псакі, навівши як приклад переговори щодо іранської ядерної програми.

Речниця додала, що поки не може надати ніяких даних про точну дату, коли Вашингтон направить відповідь Москві. Вона сказала, що цим питанням опікується, зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про те, що на російські вимоги, більшу частину яких фактично вже відкинули США та їхні союзники, дадуть письмову відповідь, повідомили 21 січня після зустрічі в Женеві голова МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен. На письмовій відповіді наполягала Москва.

22 січня газета The Washington Post з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту повідомила, що Сполучені Штати просять Росію не публікувати повний текст письмової відповіді США на російські вимоги про гарантії безпеки, але Кремль може не задовольнити це прохання і опублікувати документ всупереч бажанню США.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров раніше говорив, що його публікація була б «правильною».

Передбачається, що документ буде адресований особисто президентові Росії Володимиру Путіну. Раніше той стверджував, що російські вимоги гарантій є цілісними та задоволення лише їхньої частини не влаштує Москву.

Росія висунула свої вимоги на тлі нарощування сил біля кордонів України. Особливо останніми тижнями на Заході все частіше звучать побоювання, що Росія готує широкомасштабну агресію проти України. Російське МЗС у разі неприйняття вимог погрожувало «військово-технічними та військовими заходами».