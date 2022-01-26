Є домовленість із Росією, що широкомасштабних наступів на Україну не буде – Микола Маломуж

Олімпіада-2022 у Пекіні та спільні військові навчання Росії і Білорусі неподалік кордонів України мають завершитися в один день. Із обома цими подіями пов’язують можливість нового вторгнення російських військ в Україну. І у Росії, і у Китаї заперечують, що Сі Цзіньпін просив Володимира Путіна зачекати з нападом на Україну до завершення спортивних ігор. У США нагадують, що раніше Олімпійські ігри не стримували Путіна від нападу. Водночас аналітики припускають, що Кремль міг відмовитися від наміру чергового вторгнення Україну, з огляду на позицію країн Заходу.

До 20 лютого у нас є час вірити у найкраще і готуватися до найгіршого

В один день, 20 лютого, завершуються Олімпіада у Пекіні та навчання «Союзна рішучість» на території Білорусі, неподалік кордонів України, і це навряд чи випадковий збіг, зауважує у коментарі Радіо Свобода експерт-міжнародник Геннадій Друзенко. Поряд із тим, на його думку, через загострення відносин з країнами Заходу Росії особливо важливо зберегти видимість добрих відносин з Китаєм.

Нині не можна виключити ймовірності нового вторгнення Росії в Україні у будь який момент, втім після завершення Олімпіаді у Китаї така вірогідність є значно вищою, вважає Друзенко.

«До 20 лютого у нас є час вірити у найкраще і готуватися до найгіршого. Путін же не живе у порожньому світі. Економіка Росіє не є такою, як радянських часів, яка була на багато більш самодостатньою. Захід зайняв доволі жорстку позицію, хоч і хотілося би більш жорсткої. Відповідно Путіну потрібні інші ринки та інші партнери у цьому світі. У його розумінні, у світі є місце йому самому, Байдену і Сі Цзіньпіну. Європа, яка не можу говорити одним голосом, десь там на задвірках. З усієї трійці посваритися одразу з двома він не наважиться, оскільки є найслабшим серед них.

Раз він вже зіпсував Китаю Олімпіаду, коли напав на Грузію у 2008 році. Це минулося йому без наслідків. Сьогодні позиція Заходу більш-менш зрозуміла – будуть жорстокі санкції. Вони вплинуть на росіян і російську економіку. Відповідно цей провал десь треба буде компенсувати. Росія потрібно збувати сировину», – каже аналітик.

Чи просив Цзіньпін Путіна почекати з нападом на Україну?

Очікування ескалації агресії з боку Росії посилилися після повідомлення, що голова Китаю Сі Цзіньпін міг звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням не нападати на Україну під час Олімпійських ігор, щоб не «затьмарити» важливий для Китаю захід.

Про це написало агенство Bloomberg, посилаючись на власні джерела. На проведення Олімпіади Пекін витратив мільярди доларів і не хоче, аби Путін відвернув увагу від цієї події, адже китайський лідер прагне зміцнити свій престиж вдома та отримати підтримку громадськості на третій термін, йдеться у публікації. Тим часом початок військових дій у Європі під час Олімпіади може втягнути Китай у дипломатичне протистояння, зазначає агентство.

«Інформаційною спецоперацією американських служб» повідомлення про прохання Сі Цзіньпіна до Володимира Путіна про ненапад на Україну назвала Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Про це вона написала у Telegram. У зв’язку із цим Захарова заявила, що Росі очікує від України та Сполучених Штатів Америки провокацій.

«Отже, чекаємо на провокації від США та керованого ними київського режиму, як інформаційних, так, не можна виключати, і військових», – написала речниця російського МЗС.

Китайська сторона виступає за врегулювання розбіжностей шляхом діалогу і консультацій в рамках мінських угод

Інформацію про те, що очільник Китаю міг просити президента Росії не нападати на Україну під час зимової Олімпіади провокацією вважає і Пекін. Про це йдеться у заяві посольства Китаю у Росії.

«Позиція Китаю з українського питання послідовна та чітка. Китайська сторона виступає за врегулювання розбіжностей шляхом діалогу і консультацій в рамках мінських угод», – йдеться у заяві посольства оприлюдненій у Twitter.

У США нагадують, що раніше Олімпійські ігри не стримали Путіна від нападу на Грузію влітку 2008 року. Про це каже речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс, відповідаючи на питання про те, чи є відомості, що Росія утримається від нового вторгнення до України протягом Олімпійських ігор.

Олімпійські ігри не стримали Володимира Путіна від агресії проти іншої незалежної країни

«Це питання краще ставити Володимиру Путіну. Ми не маємо передбачати, що він зробить, або чого не робитиме. Однак, є простий історичний факт, про який згадав держсекретар Блінкен пару днів тому – раніше літні Олімпійські ігри, наскільки я пам'ятаю, не стримали Володимира Путіна від агресії проти іншої незалежної країни. Тому, гадаю, варто запитати Володимира Путіна», – заявляє речник Держдепартаменту США.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у коментарі телеканалу CBS припускає, що Олімпіада в Пекіні не завадить планам Володимира Путіна розпочати вторгнення в Україну.

Упередження нападу?

У свою чергу командувач української Операції обʼєднаних сил генерал Олександр Павлюк також зауважує, що кінець Олімпіади і спільних навчань Білорусі і Росії припадає на 20 лютого. В інтервʼю The Times він заявляє, що ця дата у командування викликає занепокоєння, оскільки саме тоді Росія може атакувати Україну. Також Павлюк нагадав, що Росія розгорнула поблизу кордонів України 54 бойові тактичні групи, серед яких є зʼєднання із комплексами «Іскандер-М» дальності дії яких вистачить, щоб обстрілювати Київ.

Водночас є підстави очікувати, що після завершення Олімпіади у Пекіні, Путін також не наважиться на нове вторгнення в Україну, зауважує у коментарі Радіо Свобода експерт з питань безпеки, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

На його думку, що Росія погрожує Україні і зброєю заради того, щоб домовитися, у першу чергу, зі США про перерозподіл сфер впливу у світовій політиці. Той факт, що Кремль таки домігся уваги та змусив Сполучені Штати і Європу до переговорів переконує керівництво Росії у ефективності своєї стратегії, зазначає аналітик. Втім, вважає Маломуж, Захід вже зрозумів цю гру і заявив Росії таку свою позицію, яка має стримати Росію та убезпечити Україну від чергового вторгнення.

Якщо Путін після Олімпіади, чи у інший період розпочне військову операцію, це означатиме і кінець Росії.

«Вже зрозуміло, що на глобальному рівні є домовленість, що широкомасштабних наступів не буде. Росія, чия економіка дуже залежить від західних партнерів, це пообіцяла США і Європі. Росія грає на грані фолу, але наші партнери у Вашингтоні та Брюсселі докладають зусиль до формування системи безпеки, що змусить Путіна не вдаватися до радикальних військових сценаріїв.

Путін грає гострими інструментами, зокрема запускаючи інформацію, що він буде здійснювати військові операції то у грудні, то у січні, то у лютому. Тепер запустили інформацію, що він втримується тільки до кінця Олімпіади, ніби то на прохання Сі Цзіньпіна.

Повідомлення по можливість нападу після Олімпіади, які й інші – це прогнози, які дають аналітики, розвідки, чи озвучують політики, іноді заради упередження таких ситуацій, щоб противника змусити виправдовуватися або спростовувати.

Якщо Путін після Олімпіади, чи у інший період розпочне військову операцію, це означатиме і кінець Росії. Бо це велика загроза, загроза глобальної війни. Якщо він піде на масштабну війну з Україною, будуть не тільки санкції, НАТО розблокує свій нейтралітет, в першу чергу, США, Велика Британія, Канада, і країни Європи теж», – наголошує експерт з безпеки.

Росія напала на Грузію у серпні 2008 року, під час тодішньої літньої Олімпіади, що відбувалася так само, як і цього року, у Пекіні.

У 2014 році Росія використала легенду «Олімпіада в Сочі» для доставки своїх підрозділів сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ до Криму, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії віцеадмірал Сергій Гайдук, який був командувачем Військово-морських сил України з березня 2014-го по 2016 рік.

Від жовтня 2021 року Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела у розвідках, дипломатичних та політичних колах повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року.

На цьому тлі активізувалися переговори у різних форматах між Росією та США, країнами Європи і НАТО. Захід обіцяє Росії безпрецедентні санкції у разі військової ескалації. Сполучені Штати та Велика Британія на початку 2022 року надали Україні нову зброю.