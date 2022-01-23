Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні, а не в Казахстані – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода висловив думку, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні, а не в Казастані.

«Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні. І нарешті усвідомлення цього з’явилося в ключових столицях. Все, що відбувається зараз в інших частинах світу – це периферія. Це важливо, це треба розуміти, зчитувати, але центром зараз є ми» – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

За його словами, наразі Київ став центром світової дипломатії, а світ дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Україні.

Разом з тим, міністр додав, що Росія у Казахстані показала свою здатність діяти «швидко і жорстко». А відтак, посилила свої позиції у тому регіоні.

«Це була, з військової точки зору, локальна операція, яка продемонструвала світові здатність Росії під «парасолькою» ОДКБ діяти швидко. Я не буду оцінювати, наскільки потрібні були всі ці сили ОДКБ в Казахстані для стабілізації ситуації, але однозначно Росія надіслала всім сигнал, що готова діяти швидко і жорстко. Цей сигнал почули, побачили не лише у Вашингтоні, але й в Пекіні. Безумовно, після такої акції позиції Російської Федерації в цьому регіоні зміцняться», – зазначає Кулеба.

Протести в Казахстані розпочалися 2 січня і тривали близько тижня. Приводом для них стало дворазове підвищення цін на пальне. Згодом протестувальники почали висувати політичні вимоги.

Серед них – зміни виборчого законодавства для допуску до виборів незалежних кандидатів-самовисуванців, обмеження президентських повноважень та розширення повноважень парламенту, а також відходу від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до глав держав Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) з проханням посприяти у подоланні «терористичної загрози». Підрозділи організації, де провідну роль відіграє Росія, «розпочали виконання поставлених завдань» у Казахстані.

У заяві від 12 січня президент Казахстану Токаєв заявив, що війська очолюваної Росією Організації Договору про колективну безпеку почнуть залишати його країну 13 січня. Міноборони Росії заявило про початок виведення наступного дня.