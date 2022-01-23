Байден обговорив з командою із нацбезпеки агресію Росії щодо України

Президент США Джо Байден обговорив зі своєю командою з національної безпеки агресивні дії Росії щодо України, повідомляє пресслужба посольства США у Києві.

«Він підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами спричинять швидкі та суворі наслідки для Росії», – ідеться в повідомленні пресслужби посольства в твітері.

Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Росія заплатить високу ціну у випадку повномасштабного вторгнення до України. При цьому він зауважив, що у випадку «невеликого вторгнення» обсяг санкцій необхідно буде узгодити. Речниця Ради нацбезпеки адміністрації Байдена Емілі Хорн пояснила опісля, що під «невеликим вторгненням» президент мав на увазі можливі кібератаки та інші не- або напіввійськові дії Росії.

Офіційні заяви з боку США та інших країн Заходу на підтримку України лунають на тлі загрози можливого вторгнення Росії, котра уже кілька місяців накопичує свої війська біля спільних із Україною кордонів. Підготовку до повномасштабного наступу Росія заперечує.