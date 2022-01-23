Росія хоче привести до влади в Україні проросійського політика – МЗС Великої Британії

Росія після військового вторгнення в Україну планує привести до влади проросійського політика, заявило міністерство закордонних справ Великої Британії.

Кремль як потенційного кандидата розглядає колишнього народного депутата Євгена Мураєва. За даними МЗС Сполученого Королівства, російська розвідка підтримує контакти й з іншими українськими політиками-втікачами: Миколою Азаровим, Сергієм Арбузовим, Володимиром Сівковичем та Андрієм Клюєвим.

«Оприлюднена сьогодні інформація проливає світло на масштаби російських дій, що спрямовані на підрив України, і дає можливість зрозуміти мислення Кремля», – сказала міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Трасс заявила про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликала Москву до деескалації.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.