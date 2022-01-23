Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні конкурсу на голову САП – Кулеба

Не варто прив’язувати підтримку міжнародною спільноти України до конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він заявив в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Таким чином він відповів на питання одного з читачів щодо відповідальності влади України через невиконане зобов’язання провести конкурс до кінця 2021 року.

«Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні конкурсу на (голову – ред.) САП, або будь-якої іншої реформи. Коли намагаються прив’язати підтримку України до конкурсу САП, вибачте, але це абсолютно штучна прив’язка. Подивіться, за останній час максимально безпрецедентна, такої підтримки не було ніколи, починаючи з 2014-го року. Цю підтримку мобілізувала Україна. Тому питання треба вирішувати, реформи треба робити. Президент неодноразово висловлювався з приводу, зокрема і цього конкурсу, який ви загадали, й інших реформ», – сказав міністр.

Він додав, що Україна завершила попередній рік із «дуже високими економічними показниками».

«Зараз це все можна розхитати за секунду панічними настроями і зневірою у своїй країні. Я, до речі, не вперше вже у вас на інтерв’ю кажу про це і не втомлююсь постійно публічно наголошувати: громадяни України, вірте в свою державу! Припиніть цю логіку: найгірші, нічого не робимо, партнери нас кинуть або ще цей популярний лозунг про втому від України», – вважає Кулеба.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва 19 січня закликав Україну до продовження реформ, зокрема, до завершення конкурсу щодо голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.