Кулеба розповів, який сигнал Захід має надіслати Росії для завершення її агресії проти України

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода заяву директора Центрального розслідувального управління США Вільяма Бернса щодо розширення НАТО.

Раніше Бернс заявив, що розширення Північноатлантичного альянсу було «найбільшою помилкою американських політиків» з часу закінчення Холодної війни, «по-справжньому серйозну стратегічну помилку ми здійснили, коли за інерцією почали підштовхувати до вступу Україну та Грузію».

Кулеба зазначив, що «Україну ніхто ніколи до НАТО не підштовхував».

«По-друге, ось ця ідея – ми ж живемо у світі певних уявлень. Якщо ти будуєш свою політику стосовно України на уявленні, що це якась особливо чутлива для Росії територія, то ти не можеш називатися другом України. Справжній друг України завжди дивитиметься на нас не через призму Росії, а як на самодостатню, важливу і сильну державу», – заявив міністр.

Кулеба додав, що в переговорах із державним секретарем США та головою МЗС Німеччини вказував на повідомлення з боку Заходу, які могли б сприяти завершенню агресії Росії проти України.

Читайте також: Ніхто не звинувачує українську владу в затягуванні конкурсу на голову САП – Кулеба

«Коли Захід почне будувати свою політику щодо України не через призму відносин з Росією, а через призму України як самодостатньої важливої частини Заходу, тоді ситуація буде абсолютно іншою. І друге. Глобально конфлікт, який Росія розв’язала проти України, закінчиться лише тоді, коли Захід надішле Росії дуже простий сигнал: Україна – це не просто держава, яку ми підтримуємо, це частина нашого світу, вона одна з нас, вона ніколи не повернеться до вас. Так, як було зроблено з Центральною Європою, з Балтійськими державами», – сказав він.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.