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Фотогалереї

Молитви та зброя: Україна готується, світ затамував подих – фотогалерея

Свіжі світлини, зроблені фотографами різних агенцій в Україні та навколо неї, відображають настрій та ситуацію в умовах тривалого балансування на межі війни і миру між Росією, Україною та Заходом.
Священники УГЦ у київському соборі Воскресіння Христового 26 січня 2022 року проводять літургію у відповідь на заклик Папи римського Франциска до &laquo;молитви за мир&raquo; на тлі напруженості, що триває через масове нарощування російських військ поблизу кордонів України
1 Священники УГЦ у київському соборі Воскресіння Христового 26 січня 2022 року проводять літургію у відповідь на заклик Папи римського Франциска до «молитви за мир» на тлі напруженості, що триває через масове нарощування російських військ поблизу кордонів України
Розвантаження військової допомоги України, яка прибула до київського аеропорту &laquo;Бориспіль&raquo;. США надали вже Україні сотні тонн боєприпасів та зброї. 25 січня 2022 року
2 Розвантаження військової допомоги України, яка прибула до київського аеропорту «Бориспіль». США надали вже Україні сотні тонн боєприпасів та зброї. 25 січня 2022 року
Фрегат ВМФ Росії &laquo;Адмірал Ессен&raquo; бере участь у навчаннях у Чорному морі біля материкової частини Росії, 26 січня 2022 року
3 Фрегат ВМФ Росії «Адмірал Ессен» бере участь у навчаннях у Чорному морі біля материкової частини Росії, 26 січня 2022 року
Український військовий перевозить дрова поблизу лінії фронту поблизу Авдіївки.Донбас, 25 січня 2022 року
4 Український військовий перевозить дрова поблизу лінії фронту поблизу Авдіївки.Донбас, 25 січня 2022 року
Боєць проросійського угруповання &laquo;ЛДНР&raquo; в окопі навпроти поблизу лінії розмежування із Збройними силами України. Село Жолобок Луганської області. Донбас, Україна. 26 січня 2022 року
5 Боєць проросійського угруповання «ЛДНР» в окопі навпроти поблизу лінії розмежування із Збройними силами України. Село Жолобок Луганської області. Донбас, Україна. 26 січня 2022 року
Український військовий йде селом Піски, яке постраждало від війни і розташоване біля лінії фронту із проросійськими бойовиками на сході України. Донбас, Україна. 25 січня 2022 року
6 Український військовий йде селом Піски, яке постраждало від війни і розташоване біля лінії фронту із проросійськими бойовиками на сході України. Донбас, Україна. 25 січня 2022 року
Люди йдуть пішохідним тунелем під знаком &laquo;Донецьк &ndash; місто-герой&raquo; у підконтрольному&nbsp; проросійським бойовикам Донецьку. 24 січня 2022 року
7 Люди йдуть пішохідним тунелем під знаком «Донецьк – місто-герой» у підконтрольному  проросійським бойовикам Донецьку. 24 січня 2022 року
Навчання чиновників та комунальників Львова у рамках підготовки працівників &laquo;життєво важливих міських підприємств та послуг&raquo;. Україна,&nbsp; 25 січня 2022 року
8 Навчання чиновників та комунальників Львова у рамках підготовки працівників «життєво важливих міських підприємств та послуг». Україна,  25 січня 2022 року
Боєць проросійського угруповання &laquo;ЛНР&raquo; спостерігає за лінією фронту перед українськими позиціями біля Слов&#39;яносербська. 25 січня 2022 року
9 Боєць проросійського угруповання «ЛНР» спостерігає за лінією фронту перед українськими позиціями біля Слов'яносербська. 25 січня 2022 року
Павло Ткачук, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тримає легку протитанкову зброю нового покоління, надану Великою Британією, під час тренування українських військовослужбовців у Львові. 25 січня 2022 року
10 Павло Ткачук, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тримає легку протитанкову зброю нового покоління, надану Великою Британією, під час тренування українських військовослужбовців у Львові. 25 січня 2022 року
Білоруська військова техніка прибуває на спільні військові навчання з російськими військами. Білорусь, 25 січня 2022 року. Росія направила невизначену кількість своїх військовослужбовців із Далекого Сходу до союзної Білорусі, яка межує з Україною, для участі у великих військових навчаннях, запланованих на лютий.
11 Білоруська військова техніка прибуває на спільні військові навчання з російськими військами. Білорусь, 25 січня 2022 року.

Росія направила невизначену кількість своїх військовослужбовців із Далекого Сходу до союзної Білорусі, яка межує з Україною, для участі у великих військових навчаннях, запланованих на лютий.
Український боєць спостерігає із передової біля Авдіївки, 25 січня 2022 року
12 Український боєць спостерігає із передової біля Авдіївки, 25 січня 2022 року

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