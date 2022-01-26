Доступність посилання
Перейти до основного матеріалу
Перейти до основної навігації
Перейти до пошуку
Меню
НОВИНИ
ВСЕ ЗА ДОБУ
СТАТТІ
ПОЛІТИКА
ЕКОНОМІКА
СУСПІЛЬСТВО
КУЛЬТУРА
СПОРТ
УКРАЇНА
СВІТ
ДОНБАС.РЕАЛІЇ
ВІЙНА
КОРОНАВІРУС
КИТАЙ.ВИКЛИКИ
МУЛЬТИМЕДІА
ФОТО
КРИМ
СХЕМИ
ПРОГРАМИ
СХЕМИ
ДОНБАС.РЕАЛІЇ ТБ
КРИМ.РЕАЛІЇ ТБ
СУБОТНЄ ІНТЕРВ'Ю
СВОБОДА LIVE
ІСТОРИЧНА СВОБОДА
#ВУкраїні
#ВЄВРОПІ
СВОБОДА ЗА ТИЖДЕНЬ
СПЕЦПРОЄКТИ
Приазов’я
РОЗКУРКУЛЕННЯ
#МояІсторія
ІНШЕ
ПОДКАСТИ
ТБ
Крим Реалії
РУС
УКР
КТАТ
ДОЛУЧАЙСЯ!
Усі сайти RFE/RL
Шукати
Шукати
Назад
Вперед
ТОП новини
Фотогалереї
Молитви та зброя: Україна готується, світ затамував подих – фотогалерея
30 хвилин тому
Свіжі світлини, зроблені фотографами різних агенцій в Україні та навколо неї, відображають настрій та ситуацію в умовах тривалого балансування на межі війни і миру між Росією, Україною та Заходом.
1
Священники УГЦ у київському соборі Воскресіння Христового 26 січня 2022 року проводять літургію у відповідь на заклик Папи римського Франциска до «молитви за мир» на тлі напруженості, що триває через масове нарощування російських військ поблизу кордонів України
2
Розвантаження військової допомоги України, яка прибула до київського аеропорту «Бориспіль». США надали вже Україні сотні тонн боєприпасів та зброї. 25 січня 2022 року
3
Фрегат ВМФ Росії «Адмірал Ессен» бере участь у навчаннях у Чорному морі біля материкової частини Росії, 26 січня 2022 року
4
Український військовий перевозить дрова поблизу лінії фронту поблизу Авдіївки.Донбас, 25 січня 2022 року
5
Боєць проросійського угруповання «ЛДНР» в окопі навпроти поблизу лінії розмежування із Збройними силами України. Село Жолобок Луганської області. Донбас, Україна. 26 січня 2022 року
6
Український військовий йде селом Піски, яке постраждало від війни і розташоване біля лінії фронту із проросійськими бойовиками на сході України. Донбас, Україна. 25 січня 2022 року
7
Люди йдуть пішохідним тунелем під знаком «Донецьк – місто-герой» у підконтрольному проросійським бойовикам Донецьку. 24 січня 2022 року
8
Навчання чиновників та комунальників Львова у рамках підготовки працівників «життєво важливих міських підприємств та послуг». Україна, 25 січня 2022 року
9
Боєць проросійського угруповання «ЛНР» спостерігає за лінією фронту перед українськими позиціями біля Слов'яносербська. 25 січня 2022 року
10
Павло Ткачук, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, тримає легку протитанкову зброю нового покоління, надану Великою Британією, під час тренування українських військовослужбовців у Львові. 25 січня 2022 року
11
Білоруська військова техніка прибуває на спільні військові навчання з російськими військами. Білорусь, 25 січня 2022 року.
Росія направила невизначену кількість своїх військовослужбовців із Далекого Сходу до союзної Білорусі, яка межує з Україною, для участі у великих військових навчаннях, запланованих на лютий.
12
Український боєць спостерігає із передової біля Авдіївки, 25 січня 2022 року
Молитви та зброя: Україна готується, світ затамував подих – фотогалерея
Recommended
Джонсон попередив Путіна, що буде, якщо він обере «шлях кровопролиття»
Нагору
XS
SM
MD
LG