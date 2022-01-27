«Вночі палять багаття, зайняли колишні піонертабори». Що чути про російських військових у Білорусі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив, що альянс надіслав Росії письмові відповіді на її вимоги «гарантій безпеки». За його словами, НАТО вкотре закликало Росію «до негайної деескалації» і відмовилися зобов’язатись не надавати членства Україні, як хоче Росія. Столтенберґ заявив, що напруженість продовжує зростати, вказав, що присутність російських військ зростає не лише біля кордону України, а й у Білорусі. Тим часом з різних куточків Гомельської області Білорусі пишуть про присутність російських військ та техніки, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода. Спільні військові навчання Росії і Білорусі неподалік кордонів України мають початися 9 лютого. Міноборони Білорусі заявляє, що російські війська залишать країну після навчань. Та в цьому впевнені не всі.

Як повідомляють білоруські ЗМІ, російських військових зустріли хлібом-сіллю в Єльську та Калінкавичах. Ці міста не заявляли про себе як офіційні місця проведення навчань. Жителі Гомеля свідчать, що на станції Новобілицького району щодня вивантажують військову техніку, яка прибуває з Росії.

«Військові «окупували» Зябровку – колишнє військове містечко Гомельського району. Вночі вони там палять багаття. На вихідних гомельчани часто влаштовували гонки на автомобілях на колишньому військовому аеродромі у Зябровці. У неділю приїхали туди на авто – а людей не пустили. Аеродром оточений військовими, містечко заповнене військовою технікою. Нічого не пояснили», – розповіли свідки.

Жителів Гомеля здивувало відродження колишніх піонертаборів, які нині занедбані. «Там зараз все сяє вечорами і ночами – там отаборилися військові, палять багаття», – розповіли журналістам Радіо Свобода джерела.

Також Радіо Свобода повідомили про підвищену пильність білоруських прикордонників на кордоні з Росією.

«Раніше прикордонники перевіряли лише тих, хто приїхав потягом у Кравцовку Добруського району. Зараз прикордонників набагато більше, і вони взагалі всіх перевіряють, навіть тихі, у кого є дача в Кравцовці чи поблизу, приїжджають туди на своїх автомобілях з гомельськими номерами. Навіть багажники перевіряють. Може, вони не хочуть в регіоні «небажаних» людей, які «щось бачать» – наприклад, велику військову присутність?» – поділилися інформацією жителі Гомельської області.

За інформацією Міноборони Росії, військова техніка для навчань була відправлена до Білорусі, в тому числі з Далекого Сходу. «Міністерство оборони Росії передасть з Далекого Сходу до Білорусі два дивізіони ЗРК С-400 «Тріумф». Вони виїхали з Хабаровського краю залізницею», – повідомило російське агентство 21 січня.

22 січня Міноборони Росії повідомило на своєму сайтів, що відправило на військові навчання в Білорусь винищувачі Су-35С.

Спільні військові навчання Росії і Білорусі неподалік кордонів України мають початися 9 лютого і завершитися 20 лютого.

Проєкт Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії визначив розташування аеродромів на території Білорусі, через які Росія перекидає свої війська на територію цієї країни. Один із них, або всі вони, мають використовуватися для базування літаків Су-35с, що передислоковуються у Білорусь зі Східного військового округу Росії.

Всі вони нанесені на інтерактивну карту військової присутності Росії біля українських кордонів і на окупованих територіях. Аеродроми відмічені відповідною позначкою. Від одного з них – аеродрому «Лунинець» до українського кордону – близько 50 кілометрів.

На карті зібрані усі дані про скупчення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року, а також місця тренувань і зберігання зброї на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, знайдені проєктом Радіо Донбас.Реалії за останні кілька років.

З карти можна перейти на:

публікації про кожен із цих полігонів, де є інформація про види техніки й озброєння, які там зберігаються;

на супутникові знімки, отримані західними медіа від компанії Maxar Technologies;

відео перекидання техніки, яке люди публікували у мережі.

Карта буде оновлюватися, як тільки будуть з’являтися нові дані.

17 січня білоруське Міністерство оборони повідомило, що на територію Білорусі прибули перші підрозділи збройних сил Росії, які стануть учасниками раптової перевірки сил реагування Союзної держави Росії та Білорусі й спільних навчань «Союзна рішучість».

Перед тим Олександр Лукашенко повідомив, що в лютому біля західних і південних кордонів Білорусі відбудуться оперативні спільні навчання збройних сил Росії і Білорусі.

Проведення навчань було схвалене Лукашенком і президентом Росії Володимиром Путіним ще у грудні. 17 січня був затверджений їхній оперативний задум. За словами Лукашенка, які наводить агентство БелТА, навчання мають бути «солідними», а їхньою метою має стати «відпрацювання певного задуму», як він висловився, у протистоянні з силами «Заходу» (Балтія і Польща») й «Півдня» (Україна).

Тим часом США сприймають переміщення російських військових до Білорусі як можливу підготовку до вторгнення в Україну, сказала під час брифінгу 18 січня високопоставлена представниця Держдепартаменту США. За її словами, Вашингтон «приватно повідомив білоруській владі про нашу стурбованість».

Водночас британське видання The Guardian цитувало неназваного американського високопосадовця, який стверджує, що Москва не повідомила НАТО про ці навчання в Білорусі, і додає, що число російських військових там «перевищує те, якого ми могли б очікувати від звичайних навчань».