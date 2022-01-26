НАТО у письмовій відповіді закликає Росію до деескалації – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив, що Альянс надіслав Росії письмові відповіді на її вимоги «гарантій безпеки».

Як заявив генсекретар на пресконференції в Брюсселі 26 січня, НАТО вкотре закликало Росію «до негайної деескалації».

«У НАТО твердо переконані, що напруженість і розбіжності мають вирішуватися шляхом діалогу й дипломатії», – сказав Столтенберґ.

За його словами, у НАТО відмовилися зобов’язатись не надавати членства Україні, як хоче Росія.

«Ми чітко дали зрозуміти, що не підемо на компроміс щодо ключових принципів. Один із них – це те, що кожна країна має право обирати свій власний шлях», – наголосив генсекретар.

Він закликав до відновлення роботи представництв Росії і НАТО у Брюсселі й Москві.

Столтенберґ заявив, що напруженість продовжує зростати, вказав, що присутність російських військ зростає не лише біля кордону України, а й у Білорусі.

Також 26 січня США передали Росії свою письмому відповідь на її вимоги.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в письмовій відповіді США викладений «серйозний дипломатичний шлях», якщо Москва погодиться його прийняти, і міститься принципова й прагматична оцінка занепокоєнь, які висловила російська сторона.

Він сказав журналістам 26 січня, що США відкриті до діалогу, але «ясно дають зрозуміти, що є основні принципи, які ми прагнемо підтримувати і захищати, включаючи суверенітет і територіальну цілісність України, а також право держав вибирати власні механізми безпеки й альянси». За словами держсекретаря, США будуть підтримувати принцип «відкритих дверей» НАТО, і про це також йдеться у відповіді.

Блінкен заявив, що найближчими днями поговорить із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для обговорення наступних кроків.

Про те, що на російські вимоги, більшу частину яких фактично вже відкинули США та їхні союзники, дадуть письмову відповідь, повідомили 21 січня після зустрічі в Женеві голова МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Ентоні Блінкен. На письмовій відповіді наполягала Москва.

22 січня газета The Washington Post з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту повідомила, що Сполучені Штати просять Росію не публікувати повний текст письмової відповіді США на російські вимоги про гарантії безпеки, але Кремль може не задовольнити це прохання і опублікувати документ всупереч бажанню США.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров раніше говорив, що його публікація була б «правильною».

Росія висунула свої вимоги на тлі нарощування сил біля кордонів України. Особливо останніми тижнями на Заході все частіше звучать побоювання, що Росія готує широкомасштабну агресію проти України. Російське МЗС у разі неприйняття вимог погрожувало «військово-технічними та військовими заходами».