Хакери Anonymous викрали матеріали РПЦ та заводу, який ремонтує російську військову техніку

Хакери з групи Anonymous, які підтримують Україну, повідомили, що у них є документація Липецького механічного заводу, який ремонтує російську військову техніку, а також благодійного фонду Російської православної церкви.

Заводське листування хакери виклали у відкритий доступ. Матеріали РПЦ надаються журналістам та дослідникам, йдеться у твітері групи.

У перший день російського вторгнення на територію України 24 лютого хакери з Anonymous попередили, що здійснюватимуть кібератаки на сайти російських державних установ та засобів інформації. Атакам зазнали сайти Кремля, Державної думи, Міноборони, інформаційного агентства ТАСС, видань «Коммерсант» та «Известия».