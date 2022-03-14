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Кіберармія України вже налічує 400 тисяч активістів – Держспецзв’язку

«Нині непереливки всім ворожим структурам, які безпосередньо відповідальні за здійснення агресії проти України»

Станом на 14 березня до лав кіберармії України долучилось 400 тисяч активістів. Про це повідомяють у Держспецзв'язку.

«На допомогу державі прийшли наші кіберфахівці, які є найкращими у світі. Нині непереливки всім ворожим структурам, які безпосередньо відповідальні за здійснення агресії проти України. Росіяни вважають, що атаки на їхню інформаційну структуру такого масштабу могла організувати тільки супердержава. Мабуть, тому що вони не знали про існування нашого супернароду», – наголошують у відомстві.

За період широкомасштабної збройної агресії Росії проти України українські хакери уже «поклали» десятки стратегічних сайтів Білорусі, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 27 лютого.

1 березня Федоров повідомив про «впевнений наступ» у кібервійні проти Росії.

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