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У Херсонській та частині Запорізької областей зник зв’язок – Держспецзв’язку

Протест проти російської окупації в Генічеську, 6 березня 2022 року

У Херсонській та частині Запорізької областей зник мобільний зв’язок та інтернет, повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України 1 травня.

«Учора жителі Херсонської та частини Запорізької областей спочатку відчули перебої з інтернетом та мобільним зв’язком, а потім ці послуги зникли на значних територіях. Наразі стало відомо, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах», – йдеться в повідомленні.

Служба називає відключення зв’язку «черговою спробою окупанта залишити українців без доступу до правдивої інформації про перебіг війни». Водночас, за її даними, окупаційна влада стверджує, що відповідальність за відключення несе Київ:

«Паралельно з відключенням українських операторів на ворожих інформаційних ресурсах почали розповсюджувати фейкові історії про те, що розпорядження відключити зв’язок дала українська влада. Це неправда, оскільки ми завжди виступали за максимальний доступ українців до засобів зв’язку».

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Держспецзв’язку закликає українців, які перебувають на окупованих територіях, за можливості виїздити до інших регіонів.

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) 29 квітня заявив про початок агресивної інформаційно-психологічної операції Росії проти жителів окупованих територій Херсонської області. В повідомленні сказано, що інформаційна кампанія «спрямована на зниження рівня спротиву місцевого населення російській окупації».

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