Пропаганда російських ЗМІ на півдні. Які фейки транслюють на окупованих територіях України?

Як російські ЗМІ поширюють дезінформацію на окупованій частині півдня України? Які фейки створили російські медіа про події в Маріуполі, Херсоні, Мелітополі? Яку мету переслідує російська пропаганда у південному регіоні України, з'ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) заявив про початок агресивної інформаційно-психологічної операції Росії проти жителів окупованих територій Херсонської області. В повідомленні сказано, що інформаційна кампанія «спрямована на зниження рівня спротиву місцевого населення російській окупації».

Уточнюється, що для цього декілька телеграм-каналів, що здійснюють медійний супровід російського вторгнення, почали поширювати наратив, що нібито «Херсон – це вже не Україна». Аргументується це зміною державних прапорів України на російські триколори, зазначають у Центрі протидії дезінформації.

У Центрі повідомили, що 27 квітня російські ресурси почали поширювати тезу про те, що «на антиросійські мітинги виходить дедалі менше людей», і це пояснюється тим, що нібито «українці змирилися з переходом території під контроль Росії та підлаштовуються під нову реальність». У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі висновки є маніпулятивними, оскільки жителів тимчасово окупованих територій агресивно залякують російські війська, які погрожують фізичними розправами за участь у мітингах, ведуть обстріли мирних демонстрацій в окупованих містах і викрадають учасників проукраїнських мітингів.

У Міноборони України також повідомляли, що в окупованих населених пунктах на півдні України не припиняють агітацію місцевого населення за так званий «русский мир», підготовку до псевдореферендумів та розповсюдження інформації, що весь південь України начебто вже охоплений «ейфорією зустрічі визволителів».

Російське мовлення

Видання «Детектор медіа» раніше повідомило, що Росія поширила на захоплені населені пункти Херсонської області мовлення своїх телеканалів «Перший кримський» та «Крим 24», через які розповсюджують фейки про війну в Україні. Як зазначається на сайті «Крим 24», команда каналу також запустила окремий так званий «інформаційний» проєкт «Херсон 24» із «новинами» захоплених населених пунктів, за допомогою якого поширює дезінформацію та російську пропаганду, зазначили в «Детекторі медіа». Випуски проєкту виходять в ефір кожні дві години, мовлення також планують вести на супутнику.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів «Новинам Приазов’я», що на Херсонщині станом на сьогодні Росія захопила телевізійне мовлення і частково радіомовлення. Але для місцевих жителів залишаються доступними інтернет-медіа.

Вони як завжди, першою справою, яку роблять, коли приходять в окуповані території, вони налагоджують свою пропаганду

«Інформаційний простір, якщо говорити про конвенційні медіа, тобто телебачення, частково радіо, – він належить окупантам. Вони, як завжди, першою справою, яку роблять, коли приходять в окуповані території, налагоджують свою пропаганду. В якийсь час, в якісь дні після захоплення Херсона та області ще було доступне українське телебачення, а зараз воно захоплене. Але специфіка нашої країни, що ми напевно одна з найкращих, чи в переліку найкращих по покриттю інтернету», – сказав він.

За словами Данилова, інтернет хоч і зникає, але він все ще доступний на Херсонщині. І вагому частину інформаційного простору складають інтернет-медіа, соціальні мережі і спілкування через месенджери.

Сергій Данилов зазначив, що в захопленому інформаційному просторі південного регіону російські ЗМІ просувають наративи про те, що провина за війну лежить нібито на Україні, а Херсонщину називають «звільненим від нацистів» регіоном.

«Якщо говорити про телебачення, то транслюється весь набір російських так званих федеральних каналів центральних. Для Херсонщини окремі новини готує «Крим 24», інформаційне агентство, мультимедійна платформа запускає ефір. І є такий місцевий канал як «ВТВ», який, очевидно, теж підключається після появи там Сальдо (колаборант, призначений російськими військовими керувати Херсонською областю – ред.) з великим інтерв'ю, підключається до роботи на російські наративи на Херсонський регіон», – зазначив Данилов.

На меті переконати жителів окупованого півдня в тому, що регіон нібито не повернеться під контроль України

На його думку, російська пропаганда має на меті «переконати жителів окупованого півдня в тому, що регіон нібито не повернеться під контроль України і зламати опір, який чинить місцеве населення російським військовим».

«Уявлення не маю, який відсоток повірить, але, звичайно, знаходяться люди, які менше користуються інтернетом, менше дивляться навіть Херсонські сайти, такі як «Мост» чи «Кавун сіті», не читають фейсбук, не дивляться ютюб, які не звикли отримувати інформацію з соціальних мереж або інтернету, – вони будуть піддаватися впливу, оскільки люди відчувають повну відірваність, вони не мають жодної альтернативної інформації. Це має на меті здолати той героїчний опір, який чинять херсонці окупантам», – зазначив Данилов.

«Сюжети про Херсон із Єйська»

Регіональний представник Інституту масової інформації у Херсонській області Сергій Нікітенко розповів, що російські військові після взяття Херсона під свій контроль, у першу чергу, захопили ізолятор тимчасового тримання і місцеву телерадіокомпанію.

В перші ж дні захопили 2 стратегічні для них об'єкти – це ізолятор тимчасового тримання (тюрму), куди почали збирати патріотів, і телебачення

«Усім загальновідомо, що у перші дні війни окупанти були під Херсоном і вже 1 березня взяли Херсон, після чого в перші ж дні захопили 2 стратегічні для них об'єкти – це ізолятор тимчасового тримання (тюрму), куди почали збирати патріотів, і телебачення. Захопили місцеву телерадіо компанію, колишню обласну, а зараз філіал «Суспільного», телевежу, передавальний центр і буквально за 2 дні вдалося, спочатку вони відімкнули сигнал і на наступний день включили вже частину російських каналів. Але це було не по всій області, це тільки Херсонський передавальний пристрій, який забезпечує сигналом менше від половини області. Інша частина області на північний схід, там був свій передавач у Василівці – це Каховський район, неподалік Каховки, його захопили набагато пізніше – наприкінці березня і тоді вже з цього моменту вся Херсонська область почала отримувати виключно російський телепродукт, я маю на увазі Т2», – розповів Нікітенко.

На його думку, російські ЗМІ транслюють на Херсонщині сюжети, які вони знімають, «не розуміючи актуальної для регіону тематики».

Вони показували смішні сюжети про Херсон, які знімалися в місті Єйськ, це десь в Росії. Вони показували сюжети про Херсон, які знімались у Каховці. Таку от дурню, з якої місцеві сміялись

«Вони не були готові до того, що людям на тимчасово окупованій Херсонщині вони теж мають щось показувати. Вони показували смішні сюжети про Херсон, які знімалися в місті Єйськ, це десь в Росії. Вони показували сюжети про Херсон, які знімались у Каховці. Таку от дурню, з якої місцеві сміялись», – розповів він.

Зараз, за його словами, ситуація змінилася. Окупанти на основі кримських колабораційних телеканалів почали виробляти місцевий контент для Херсонщини.

«Вони його показують, там сюжети якісь, новини й так далі, роблять це кримські журналісти, не дуже якісно, з багатьма ляпами. Тобто вони не розуміють, вони взагалі мало розуміють, що російські пропагандисти, що кримські, мало розуміють, чим ми тут жили на Херсонщині й в Україні загалом. Вони досі думають, що у нас двополярний світ, в якому є наші та ненаші. Їм важко зрозуміти, що херсонців мало хвилює питання червоного прапора, або «дня перемоги», звісно що кожен згадує в цей день своїх дідусів і бабусь, але побєдобєсіє херсонці вже не розуміють», – зазначив Нікітенко.

Він стверджує, що «пропагандисти російських медіа за два місяці тимчасової окупації не змогли дати нічого херсонцям, окрім сюжету про червоний прапор, який там десь підняли, про 9 травня, яке будуть святкувати».

Вони прийшли в країну, по якій по безвізу люди їздять в Європу, вони приїхали в Херсон, з якого на літаках люди літали на вихідні до Стамбулу попити каву, а показують натомість червоний прапор, як якесь величезне досягнення

«Тобто видно, що вони це знімають, не розуміючи нашого контексту. Вони прийшли в країну, по якій по безвізу люди їздять в Європу, вони приїхали в Херсон, з якого на літаках люди літали на вихідні до Стамбулу попити каву, а показують натомість червоний прапор, як якесь величезне досягнення. Тобто це дуже смішно», – наголошує Нікітенко.

«Росіяни прорахувалися»

Журналіст Іван Антипенко повідомив, що більшість херсонських медіа зараз намагаються працювати дистанційно.

«Я разом з колегами, з представниками ІМІ, займалися моніторингом інформаційного простору, ми моніторили низку найпопулярніших місцевих видань і телеканалів. Тому були в курсі ситуації. Зараз ми бачимо, що багато медіа припиняють роботу, багато медіа працюють дистанційно Більшість херсонських медіа намагаються працювати дистанційно, якщо вони виїхали, і висвітлювати ситуацію в області. По їхніх переглядах і рейтингах бачимо, – зросла увага до Херсона. Звичайно, багатьом цікаво знати, як живуть люди в окупованому місті, що відбувається по області, і в громадах», – каже Антипенко.

Журналіст «Центру журналістських розслідувань» Петро Коберник розповів, що мовлення російських телеканалів на захопленій частині Херсонщини відбувається зі збоями. Загалом, ефективність російської інформаційної пропаганди на півдні України журналіст вважає низькою.

Питання ефективності російської телевізійної пропаганди, яка, на мою думку, на Херсонщині є вкрай низькою

«У більшості населення Херсона немає телевізорів, що підводить нас до питання ефективності російської телевізійної пропаганди, яка, на мою думку, на Херсонщині є вкрай низькою. Чому? – відповідь тут доволі проста. Оскільки для того, щоб споживати ворожий ТВ-продукт, херсонці мають насамперед мати телевізійні приймачі, від яких більшість населення нашого міста відмовилась ще кілька років тому, перейшовши на споживання новин виключно з інтернет-ресурсів, тож тут росіяни дещо прорахувалися. Звісно, є й ті, хто продовжує отримувати інформацію з телеефірів, але цей відсоток на Херсонщині є вкрай низьким», – стверджує Коберник.

«Куди більшу загрозу інформаційній безпеці України, ніж «Херсон 24» та «Крим 24», на нашій території становлять місцеві, звичні для херсонців, телеканали, що погодились на співпрацю з окупантами. Зараз є інформація, що, як мінімум, один херсонський канал поступово переходить на ретрансляцію російських наративів», – зазначив журналіст.

Найпопулярніші фейки

Заступниця головного редактора проєкту StopFake Вікторія Романюк розповіла, що окрема частина фейків російських ЗМІ стосується перебігу бойових дій у Маріуполі.

«Тема південних територій України привертає увагу не лише українських ЗМІ і міжнародних медіа, а також поширюється російською пропагандою. Одразу ж хочеться згадати фейк, який ми спростували 3 березня 2022 року. Це історія про те, що Маріуполь вже взяли, взяли його менш ніж за одну годину й українська армія виявилася абсолютно недієздатною. Як ми можемо сьогодні побачити, це є абсолютна неправда, пройшло два місяці і місто Маріуполь продовжує тримати оборону, попри масові обстріли з боку російських військ, попри різні негативні історії та проблеми, які відбуваються, ситуація дійсно важка, але так чи інакше 3 березня місто не взяли й воно і досі залишається українським», – зазначила Романюк.

Вона також згадала фейки про те, що це ЗСУ нібито «творять» різні злочини і російська армія – «визволитель».

Окупанти брешуть, що українські військові нібито навмисно не випускають мирних жителів і тримають їх, як у концтаборі

«Це фейки про те, що саме ЗСУ нібито мінують будинки у Маріуполі, і те, що ми бачимо, ті руйнування, є наслідками саме української армії. Також фейки про те, що саме ЗСУ не випускають жителів Маріуполя з міста і намагаються таким чином тримати людей і не дають можливість евакуйовуватися. Окупанти брешуть, що українські військові нібито навмисно не випускають мирних жителів і тримають їх, як у концтаборі, і начебто використовують їх як живий щит. Це також абсолютна неправда, тому що ми бачимо ті процеси, які відбуваються і щодо перемовин, і щодо намагання української армії створити ці гуманітарні коридори», – додала представниця StopFake.



За словами Вікторії Романюк, в Херсоні, Маріуполі і Мелітополі російські ЗМІ намагалися поширювати фейк про те, що саме українські військові нібито обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в цих містах. Увага в таких матеріалах прикута, зокрема, до полку «Азов», розповіла журналістка.

«Найголовнішими негативними персонажами є бійці «Азов», які представлені в образі нацистів і для російської пропаганди це таке абсолютне зло, з яким Росія нібито бореться. І чимало фейків та дезінформації власне пов'язані саме з бійцями полку «Азов». Тут хочеться згадати, як російські ЗМІ безпідставно звинуватили «Азов» у підриві театру в Маріуполі. Тоді вони говорили про те, що театр був замінований і що це саме була провокація бійців «Азову», – нагадала журналістка.

Вікторія Романюк розповіла, що популярною темою для дезінформаційних сюжетів російських ЗМІ у Мелітополі є також ситуація з гуманітарною допомогою.



«Ми пригадуємо історію, коли окупанти вкрали гуманітарну допомогу, яка рухалася від України до мешканців Мелітополя, і цю гуманітарну допомогу було заблоковано і вилучено російськими військами, а в цей час відео і російські ЗМІ активно розповідали про те, що насправді цю гуманітарну допомогу вкрали бійці «Азову» і вона насправді перебуває на території «Азовсталі». Ці відео були абсолютно постановочними й неправдивими. Таку постановку дуже легко спростовувати і виявляти, тому що кожен кадр фактично є підробкою», – каже Романюк.

«Українці не такі довірливі»

Виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Шаповалов зазначив, що на захоплених територіях південної України «Росія впроваджує інформаційно-психологічні операції в такий спосіб, як раніше на окупованій частині Донбасу».

Інформаційно-психологічні операції Російської Федерації на півдні України і на сході повторюють те, що було відпрацьовано раніше в окремих районах Донецької та Луганської областей

«Загалом інформаційно-психологічні операції Російської Федерації на півдні України і на сході повторюють те, що було відпрацьовано раніше в окремих районах Донецької та Луганської областей. Тобто ворог захоплює теле та радіоефіри і активізує діяльність місцевих проросійських акаунтів у соцмережах, розповсюджуючи російську пропаганду та дезінформацію. Крім цього, навіть фіксуються випадки, коли у полонених активістів відбирають їх профілі у соцмережах і використовують в цих самих цілях», – зазначає Шаповалов.



За його словами, основна задача інформаційно-психологічних спеціальних операцій – «відрізати місцеве населення від інших джерел інформації та загнати його в інформаційну бульбашку вигідних Росії наративів».



Андрій Шаповалов зазначив, що спротив, який показують жителі півдня, свідчить про те, що російська пропаганда не діє на погляди населення цього регіону.

Вони не розуміють, що, відрізняючись від громадян Росії, громадяни України не такі довірливі в питаннях пропаганди

«Використовується абсолютно весь арсенал інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Це і Бердянськ, і Маріуполь, і частково Херсон, Запоріжжя. Тобто всюди, де вони зараз закріпилися, вони намагаються. Але вони не розуміють, що, відрізняючись від громадян Росії, громадяни України не такі довірливі в питаннях пропаганди і не такі обдурені цією пропагандою. Бо те, що ми бачимо, як люди виходять в Херсоні на мітинги, постійно говорить про те, що картинка про нібито «щасливе життя», яка йде сьогодні з телевеж, не має жодного впливу на людей, які стовідсотково відчувають себе жертвами окупації», – розповів Шаповалов.



Він зазначив, що на молодь окупаційні сили намагаються впливати через соцмережі.



«Але навіть використовуючи величезну кількість ботів, сьогодні українська молодь навчена у більшості випадків медійній гігієні, інформаційній гігієні. І те, що ми бачимо на вулицях, абсолютно не сходитися з тим, що ворог хотів би бачити на шпальтах своїх ЗМІ», – додав представник Центру протидії дезінформації.

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