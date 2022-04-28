«Ця злісна тітка – образ сьогоднішньої Росії». Звільнена за образу українки

Жителька Стокгольму (Швеція), в минулому росіянка Євгенія Карлсон із Санкт-Петербурга, втратила роботу у шведській компанії, бо зривала та кидала в бруд українську символіку. Це побачила українка Ольга Кайда та зняла на свій мобільний, а потім виклала у соцмережі.

«Коротше: я стала жертвою ненависті за національністю та зовнішністю. Це сталося біля російського посольства у Стокгольмі. Російська дама словесно напала на мене і пригрозила напасти на мене фізично, бо я підняла український прапор, на який вона наступила. Коли я запитала, чому вона це робить, мене назвали «нацисткою» та «повією», «як і всі українці», – розповіла у фейсбуці Ольга Кайда.

Ользі 33 роки, вона сім років живе у Швеції, працює у компанії Spotify. 26 квітня у Стокгольмі, неподалік від російського посольства, вона побачила, як немолода жінка зривала і скидала на землю синьо-жовті прапори. Ольга підійшла до неї зробити фото, «але дама побачила мене з телефоном, сама підійшла і почала розмову в агресивному тоні». Початок діалогу на запис не потрапляє – відео починається із запитання: «Навіщо ви розкидаєте українську символіку?»

«Символіку українську? Фашистську ти маєш на увазі? Ви ж усі – фашисти тухлі!» – заявляє блондинка у світло-коричневому плащі. Потім вона протягом п’яти хвилин безупинно поливає дівчину брудом.

«Ти така страшна, ти все життя будеш нещасною, жебрачкою, брудною, ось у цих кросівках дешевих ходити», «дурочка з провулочка, чушка», – сипала образами «Russian lady» – так героїня вказана в назві відеоролика на YouTube. На записі жінка грубо коментує зовнішній вигляд співрозмовниці, зате нахвалює себе, свій одяг, силу, яка нібито за нею стоїть, і паплюжить українок загалом – «ви ж тут усі – повії-підлогомийки». Серед іншого, вимовляє готове гасло: «Володимир вас охрестив, Володимир і відспіває».

Відеоролик із цим інцидентом миттєво набрав тисячі переглядів.

«Цим постом я хотіла б підвищити поінформованість про те, що люди з такими цінностями живуть у демократичних суспільствах. І жертвою ненависті може стати кожен», – написала Ольга. Вона додала, що готова спілкуватися зі ЗМІ, «якщо преса захоче висвітлити цю історію», проте на особисте повідомлення кореспондента проєкту Радіо Свобода «Север.Реалии» поки не відповіла.

Ольга Кайда поскаржилася на росіянку, яка її образила, в поліцію. Користувачі соцмереж змогли швидко встановити особистість агресорки за допомогою відкритих джерел. Виявилося, що це Євгенія Карлсон (дівоче прізвище Денисова), викладачка у школі Lernia. Їй 64 роки (хоча на відео вона каже, що їй 70), вона народилася у Ленінграді (нині – Санкт-Петербург) та переїхала до Швеції у 1990-х роках. «Слизько-темно-холодно – це про це місто, де я живу останні двадцять шість років. І знаєте що? Воно ніколи мені не подобалося. Ніколи. Я його не люблю. І знаю, що ніколи з нього не поїду», – писала вона про Стокгольм в одному зі старих постів.

Компанія Lernia займається підбором персоналу та освітою дорослих. Відразу після того, як здійнявся скандал, Карлсон звільнили. На офіційному сайті опублікували повідомлення: «Нам стало відомо про відео, на якому співробітник Lernia словесно нападає на іншу людину. Хочемо уточнити, що особа, яка висловлюється погрозами, нині не перебуває на службі і не повернеться на роботу в Lernia. Ми рішуче дистанціюємося від тієї образливої думки, яку висловлює на відео ця людина».

У письмовій відповіді на запит кореспондента проєкту Радіо Свобода «Север.Реалии» керівник відділу комунікацій Катаріна Девел підтвердила, що особу жінки на відео встановили коректно. Вона відмовилася повідомити якісь деталі щодо Євгенії Карлсон як викладачки, але підтвердила, що у компанії вона більше не працює.

«Думка цієї людини не представляє Lernia і те, за що ми в Lernia виступаємо. Наші цінності становлять основу всього нашого бізнесу, і ми рішуче дистанціюємося від усіх видів погроз і агресії. Хочемо уточнити, що людина, яка висловила свою думку, нині не при виконанні службових обов’язків і не повернеться до них. Ми рішуче відмежовуємося від образливих оцінок, які висловлює ця людина», – повідомила Девел.

Історія з цією Євгенією Карлсон дуже схожа на ситуацію з Росією в цілому

Сама Євгенія Карлсон не відгукнулася на пропозицію кореспондента проєкту Радіо Свобода «Север.Реалии» прокоментувати ситуацію. Її сторінка у фейсбуці нині заповнена надзвичайно різкими відгуками від українських користувачів.

«Історія з цією Євгенією Карлсон, якій російська пропаганда випалила не тільки мозок, але ще й інстинкт самозбереження, дуже схожа на ситуацію з Росією в цілому. Просто один до одного», – написала петербурзька екскурсовод та блогерка Тетяна Мей.

Психологиня-дослідниця жіночої еміграції в Європі та США Ольга Маховська наголошує, що Карлсон у цьому інциденті поводиться як типовий багато в чому емігрант із Росії.

Такі жінки дуже люблять Путіна... Гідність зносилася, залишилася туга за державою

«Загалом вона про себе все розповіла, про свої комплекси. Мову так і не вивчила (звідси: «ти російською навчися говорити»), про страх втрати статусу («ти – чучка, а в мене плащ дорогий»), про жах старіння («я гарна тітка»). Це жіноча еміграція 1990-х, мрія вийти заміж за іноземця. Багато хто при цьому залишався без роботи або спивався, проходили через нескінченні судові процеси шлюборозлучні, щоб відсудити грошей у ексчоловіків. Такі жінки дуже люблять Путіна, він – їхній одноліток, потенційний наречений, чоловік, який поставить усіх на місце. Пам’ятаєте історію з Наталією Захаровою (російська актриса, позбавлена у Франції батьківських прав – ред.)? Це її когорта, – каже Маховська. – Багато хто з них співпрацював із органами, при російських центрах за кордоном. Люди без жодного уявлення про почуття гідності. Гідність зносилася, залишилася туга за державою».

– Це метафорична історія, це сьогоднішня Росія і є, – погоджується російський публіцист Віктор Шендерович. – Ось це результат путінського двадцятиліття: агресивна та неадекватна, що шкодить насамперед собі. Живе жінка в Стокгольмі, у соціальній державі, і вона в безглуздій люті – абсолютно продірявлені пропагандою мізки – завдає шкоди насамперед собі.

Ось це результат путінського двадцятиліття

Ця нещасна, злісна тітка – в якомусь сенсі, образ сьогоднішньої Росії. Той випадок, коли не треба шукати метафору, вона прийшла сама. Така агресивна неадекватність. Тут головне – саме неадекватність, агресія – це наслідок неадекватності. Росія сьогодні також шкодить сама собі, насамперед – від неї в жаху відсахується весь світ, природно, ніхто не буде з такою Росією спілкуватися. Її можна лише ізолювати. І в Росії сьогодні – образ цієї тітки. Не Баришникова, не Гурієва, не тисяч пристойних людей, що живуть і в Росії, і за її межами, а ось цієї скаженої тітки. Це все, звісно, дуже сумно.

– Як ви вважаєте, звідки в людині, яка багато років живе у благополучній державі, виникає така агресія?

– Це якраз зрозуміло – вони дивляться російські канали. Це дуже просто. Я вже розповідав, як я все спілкувався з жінкою, яка з початку 1970-х років живе в Америці, вона 50 років сидить на шиї в американської держави, її 50 років годує Америка – і вона ненавидить Америку, і цілодобово дивиться Кисельова та Соловйова. Це у чистому вигляді продукт пропаганди. Дуже повчальна історія, драматична. Це було б смішно, якби не було так метафорично. Окремий випадок можна було б списати на психіатрію, але ні, це, на жаль, соціологія, а не психіатрія.

Соціолог Григорій Юдін не готовий говорити саме про мотиви Євгенії Карлсон – контекст незрозумілий, – але сама собою деструктивна роль російського телебачення, на його думку, безсумнівна.

«Ми говоримо про те, що в Росії впродовж останніх пару місяців з’явилася тривожна тенденція до тотальності, це правда, і люди починають від переляку накручувати себе і поводитися агресивно. Справді, виникає питання, звідки це береться у російськомовних або взагалі росіян за кордоном, тому що вони, за ідеєю, не повинні бути клієнтами прямо тієї самої «фашизації», яка відбувається всередині Росії, – коментує Юдін. – І тут частина пояснення може бути пов’язана з тим, як працює російське телебачення, але не на рівні меседжу, посилу, а на рівні зразків поведінкових, які воно транслює. Я завжди про це говорю: найгірше, що робить російське телебачення, – це не те, що воно про когось погані речі говорить, а що воно транслює моторошні поведінкові зразки.

Найгірше, що робить російське телебачення, – це не те, що воно про когось погані речі говорить, а що воно транслює моторошні поведінкові зразки

Його ключовий посил – у тому, що взагалі ніяка комунікація для людей неможлива. І воно нормалізує насильство. Люди, які дивляться телевізор, починають насильство застосовувати навколо себе. Їм здається нормально робити якісь речі, які насправді ненормальні. Вони починають у сім’ях так поводитися, кричати один на одного, просто тому, що це нормалізовано телебаченням. Я думаю, у величезної кількості людей, які справді «сидять» на російських телеканалах, зміщена рамка нормальної комунікації і просто виникають комунікативні порушення. Не знаю, чи російський телевізор дивиться конкретна Євгенія Карлссон. Але я б не здивувався, якби люди, які дивляться російське телебачення, ось так би поводилися, бо там дуже великий заряд агресії.