На Запоріжжі голова РДА повідомив про викрадення сина військовими РФ

На Запоріжжі в районі Василівки під час евакуації з Мелітополя до Запоріжжя військові РФ затримали і забрали у невідомому напрямку сина голови Запорізької районної державної адміністрації Олега Буряк Владислава. Інформацію про інцидент повідомив сам посадовець. Це також підтвердила заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова.

«Мого сина викрали. Росіяни викрали його на блокпосту у Василівці. Йому лише 16 років. Де мій син зараз, я не знаю. Я звертаюсь до європейської спільноти, до всього людства– допоможіть мені. Нехай весь світ знає, що росіяни крадуть тут в країні дітей», – сказав у відеозверенні Олег Буряк.

За даними Запорізької ОВА, станом на 9 квітня в регіоні було викрадено 106 людей. Серед них низка посадовців різного рівня, зокрема голова Мелітопольської райради Сергій Прийма, депутат Запорізької облради Віктор Дудка, Дніпрорудненський міський голова Євген Матвєєв та інші.