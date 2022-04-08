На Запоріжжі війська РФ викрали депутата Запорізької облради

У тимчасово окупованому селищі Михайлівка Запорізької області російські військові викрали відомого місцевого фермера і депутата Запорізької облради Віктора Дудку. Про це повідомила голова Запорізької облради Олена Жук.

«Запорізька обласна рада вимагає звільнення депутата Віктора Дудки з полону. Стало відомо, що 6 квітня у селищі Михайлівка Запорізької області російські окупанти викрали депутата обласної ради Віктора Дудку. Про це повідомила його дружина, інформацію підтвердила також його дочка. Наразі місцеперебування Віктора Івановича невідомо», – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці голови Запорізької облради.

Це не перший випадок викрадання депутата Запорізької облради російськими військовими.

10 березня у Мелітополі військові РФ викрали, а згодом відпустили депутатку облради від фракції «ЄС», директорку Мелітопольського краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову.

Віктор Дудка входить до фракції партії «Слуга народу» у Запорізькій облраді. Є депутатом ради не одного скликання: у 2015 році був обраний до облради за списками «Батьківщини».