Як волонтери стали тилом військових і цивільних у Запоріжжі

ЗАПОРІЖЖЯ – На сьогодні Запоріжжя є єдиним великим міським центром відповідної області, що контролюється українською владою: російські війська зайшли до 4 з 5 міст-адміністративних центрів районів Запорізької області – Бердянська, Мелітополя, Пологів, Василівки. Від перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в Запоріжжі постав потужний волонтерський рух. Його учасники взяли на себе цілу низку функцій з допомоги військовим та цивільному населенню. То який він, волонтерський рух міста?

Обстановка на фронті

«Думаю, головні події в битві за схід України розгорнуться між дорогами Дніпро – Донецьк і Запоріжжя – Донецьк», – написав 7 квітня, характеризуючи ситуацію на донбаському напрямку, координатор групи «Інформаційний спротив», полковник Збройних сил України та учасник АТО Костянтин Машовець. При цьому він зазначає, що російські війська можуть не штурмувати названі обласні центри, контрольовані Україною, а заблокувати їх.

То якою наразі є військова обстановка на Запоріжжі? Регіон був одним з тих, що першого дня повномасштабного вторгнення військ РФ до України зазнав ракетних ударів. Тоді від них постраждали об’єкти військової інфраструктури у найбільших містах регіону, як-от Запоріжжя, Мелітополь і Бердянськ. Вже 24 лютого російські війська у напрямку з окупованого Росією українського Криму вийшли до Мелітополя, де наступного дня розгорнулися бої за місто. Упродовж декількох днів вони просунилися і у бік населених пунктів на азовському узбережжі – Приморська та Бердянська, взявши їх під свій контроль. Також згодом, 3-4 березня, війська РФ увійшли до Енергодару та після обстрілів захопили Запорізьку АЕС поряд з ним.

На сході області під контролем військ РФ опинилася частина Пологівського району, який межує з Дніпропетровською і Донецькою областями. 31 березня десантники та інші підрозділи Сил оборони Запорізької області звільнили 5 сіл на цьому напрямку – Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне. В цілому ж військові характеризують обстановку на Запоріжжі як напружену, але контрольовану.

Наразі під контролем української влади на території Запорізької області перебуває частина Пологівського і Василівського району, обласний центр з однойменним районом навколо нього. Інші великі міста краю – під окупацією РФ. Таким чином в умовах повномасштабної війни Запоріжжя перетворилося на своєрідний форпост українського світу на лівому березі Дніпра у цій частині України, пояснюють фахівці.

Перехід на «військові рейки»…

27 лютого територіальна оборона у Запоріжжі спростила запис до своїх лав. Долучитися до неї відтоді можуть всі охочі. Щоправда, пріоритет віддається людям з досвідом військової служби або бойових дій. Наразі у лавах тероборони – тисячі запорожців і жителів області.

З масовим поповненням лав тероборони новобранцями постало питання їх забезпечення. Так, харчування військових на себе у Запоріжжі взяли волонтери з числа представників низки ресторанів міста. За повідомленнями місцевих ЗМІ, великий волонтерський центр, що готує 3-3,5 тисячі порцій щодня, працює на базі кафе-бару BELUGA. Там готують для військових ЗСУ і тероборони, поліції, вимушених переселенців. E волонтерському штабі задіяно близько 40 кухарів, що працюють позмінно.

І це не єдиний заклад, що взяв на себе на волонтерських засадах харчування бійців різних підрозділів. Для них, зокрема, готують до 1,5 тисячі порцій у «Jobs Cafe 3.0». Доставляти їх допомагають активісти «Автоєвросили». А Олег Огієнко, один з засновників крамниці крафтових виробників у Запоріжжі, у створені якої також брали участь місцеві ветерани війни на Донбасі, пече хліб для військових.

Маскувальні сітки, каремати, тепловізори, рації – і це далеко не повний перелік потреб військових, які намагаються «закрити» запорізькі волонтери. Є в ньому і бронежилети з касками. Так, в Запоріжжі волонтери за відсутності можливості одночасно масово закупити бронежилети власними силами налагодили їх виробництво. Виготовляють їх з автомобільних ресор або броньованої сталі, яку вдається знайти за кордоном чи в Україні. На початку березня, за даними запорізького волонтера Василя Бушарова, потреба у бронежилетах для запорізьких бійців обчислювалися тисячами штук.

Також 18 березня у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що створили наукову групу з розробки запорізьких бронежилетів, до якої увійшли керівники підприємств, військові та науковці. Варто зазначити, що у 2014 році низькою металургійних підприємств Запоріжжя вже було налагоджено промислове виробництво бронежилетів. Як повідомляла тоді пресслужба Запорізької ОДА, розроблений в місті бронежилет був сертифікований і мав два варіанти – з 4 і 2 бронепластинами 4-го класу захисту. Та через відсутність державних замовлень масове виробництво запорізької розробки тоді не вдалося запустити. Наразі у Запорізькій ОВА заявляють, що створена ними робоча група має «опрацювати матеріали та надасть пропозиції», а також паралельно вирішується питання випробування та сертифікації бронежилетів у Запоріжжі.

Водночас місцева влада різного рівня рапортує про закупівлю бронежилетів і касок для тероборони. Так, 23 березня Запорізька ОВА повідомила про передачу їх партії підрозділам, що перебувають на передовій. А 5 квітня в.о. мера Запоріжжя Анатолій Куртєв заявив про надходження до міста партії бронежилетів і касок для тероборони вартістю 4,5 мільйони гривень, що були закуплені Запорізькою міською радою спільно з одним благодійним фондом.

Втім, питання, чи вдалося забезпечити відповідним захистом кожного з тисяч запорожців, хто пішов з власної волі захищати регіон від російського вторгнення, лишається відкритим. Влада не розголошує чисельність місцевих підрозділів ТрО та рівень їх забезпеченості, а різні волонтерські групи і далі продовжують працювати над виробництвом бронежилетів для них. Так, наявну потребу у захисті для запорізького ТрО, зокрема, відзначає відома запорізька ветеранка війни на Донбасі і волонтерка Юлія Матвієнко.

Допомагають волонтери військовим і ремонтувати бойову техніку. В місті діє декілька таких груп, що займаються цим. Як повідомляє військовий речник Запорізької ОВА Іван Ареф’єв, одна з них навіть допомагає військовим розконсервовувати військову техніку, яка потім вирушає на фронт.

Беруть волонтери активну участь і в укріпленні міста та підступів до нього. На прохання тероборони низка волонтерських груп у Запоріжжі виготовляла протитанкові їжаки. А на початку березня тисячі містян у свій вільний час щоденно наповнювали і грузили на одному з кар’єрів у передмісті мішки з піском для створення блокпостів на підступах до міста та в ньому самому.

«Гуманітарна криза» і проблеми забезпечення цивільного населення

В умовах війни Запоріжжя перетворилось не просто на одне з найбільш наближених до зони бойових дій контрольованих Україною міст, а й на величезний логістичний хаб. Сюди з’їжджаються тисячі людей, що тікають від війни як з території Запорізької області, так і Донецької, зокрема Маріуполя. За даними в.о. мера Запоріжжя Анатолія Куртєва, станом на 7 квітня до Запоріжжя були евакуйовані 77200 внутрішньо переміщених осіб, серед яких – 21091 дитина.

До допомоги їм від початку війни вдалися громадські організації і волонтери, що раніше вже опікалися внутрішньо переміщеними особами з Донбасу. Так, благодійний фонд «Посмішка ЮА» повідомляє, що надає допомогу від фонду в обласному гуманітарному штабі, зокрема гігієнічні засоби і продукти харчування. Інша благодійна організація, що теж з 2014 року опікувалася переселенцями з Донбасу, «Карітас Запоріжжя» також зараз доставляє евакуйованим гуманітарну допомогу, серед якої базові речі, продукти харчування і засоби гігієни, до місць їх розміщення у Запоріжжі.

Внаслідок окупації військами РФ на левовій частині області зруйновано усталені механізми постачання продуктів та товарів першої необхідності на території. Відповідно, на Запоріжжі постала потреба їх транспортування в умовах війни на тимчасово непідконтрольні Україні території. Допомагати населенню у цьому напрямку також взялися волонтери. Паралельно везуть допомогу і у прифронтові села. Зокрема, таку до сіл Веселянка і Приморське під Запоріжжям доставляє запорізький активіст Констянтин Бєлов.

«Складно, і в той же час доля знайомить з людьми, яких знати честь! Окрім допомоги хлопцям, які безпосередньо вбивають орків звалюється лавина телефонних дзвінків від людей, які не можуть виїхати з окупованих територій чи їдуть, чи проїздом через Запоріжжя, чи лишились на деякий час в Запоріжжі. Деякі взнали номер телефону чи адресу через тих людей, яким я допоміг, деякі через департамент соцзахисту (така в них зараз робота). Тим часом обласна і міська влада акумулює продукти харчування і речі першої необхідності у себе на складах, перекладаючи лавину потреб на волонтерські організації, чекаючи, коли вони виснажаться, щоб потім стати остаточними рятівниками і довести, що медальки отримали недарма», – наступним чином охарактеризував 29 березня ситуацію у Запоріжжі відомий волонтер, співзасновник волонтерського радіо на Донбасі «Тризуб ФМ» Василь Мезенцев.



Водночас у Запорізькій ОВА майже щоденно повідомляють про відправлення гуманітарної допомоги населенню, що опинилося на контрольованій військами РФ території. Втім, в адміністрації зазначають, що в регіоні фіксуються випадки перешкоджання росіянами руху відповідних вантажів у райони області. Також в ОВА наголошують, що вся гуманітарна допомога розподіляється за потребами територій, які формуються головами територіальних громад та РДА.

«Гуманітарні колони ми відправляємо щодня в сторону Гуляйполя, Бердянська, Токмака, Пологів, Мелітополя і не тільки. Як би ви бачили, в якому вигляді ми відправляємо допомогу. У нас повністю завантажені всі автобуси. Але буває таке, що гуманітарний вантаж не доїжджає, розвантажується на півдорозі, на блокпостах. Навіть буває таке, що допомога дістається до міста, але її блокують. Відбуваються дуже різні ситуації», – цитує пресслужба Запорізької ОВА заступницю голови адміністрації Злату Некрасову.

При цьому представники місцевої влади у Запоріжжі повідомляють і про певне концентрування гуманітарної допомоги:

«Збирають її для того, щоб у разі критичної ситуації не настала гуманітарна катастрофа. Щоб усі були забезпечені. Зараз важливо не тільки збирати, а й правильно розподіляти ресурси. Рішення має бути ухвалене заздалегідь, виважено та з розумінням того, кому цю допомогу надати. А не тут і зараз, бо це неправильний алгоритм роботи», – повідомляла на своїй сторінці в соцмережах Катерина Симонова, очільниця департаменту культури і туризму Запорізької міської ради, на базі туристично-інформаційного центру якого у Запоріжжі розгорнутий міський гуманітарний штаб.

Не обходиться у Запоріжжі без допомоги волонтерів і пересічних громадян і у медичній сфері. Зокрема, про таку періодично звертається по допомогу до запорожців місцевий військовий госпіталь – списки потреб публікуються на його сторінці у соцмережах.

Закривають місцеві волонтери і потреби у життєво необхідних видах ліків для жителів регіону. Зокрема, ними до Запоріжжя доставлено препарати для людей із захворюванням щитовидної залози. Як повідомляє відомий запорізький громадський діяч Рудольф Акопян, волонтерам вдалося знайти і викупити в Італії препарат «Левотироксин». У самому Запоріжжі його безкоштовно можуть отримати хворі, що мають відповідні лікарські рецепти чи довідку про захворювання. Також частину препаратів волонтери відправили на окуповану військами РФ територію. Так, про передачу 60 упаковок цих ліків до Токмаку писав в соцмережах депутат Запорізької облради, який родом звідти, Аскад Ашурбеков.

Крім того, від 1 березня при Запорізькій ОВА працює обласний гуманітарний штаб.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».