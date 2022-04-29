Російські військові викрали на Запоріжжі двох британських волонтерів – Офіс генпрокурора

Російські військові викрали на Запоріжжі двох британських волонтерів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та зазначає, що за цим фактом уже порушено кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
«За даними слідства, 25 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ викрали двох волонтерів із Великобританії, які були задіяні в організації та забезпеченні евакуаційних коридорів на території Запорізької області. Наразі їх місцезнаходження невідомо», – повідомляють в ОГПУ.
Про те, що російські військові викрали двох британських волонтерів, першими повідомили журналісти ВВС та СNN із посиланням на слова співзасновника мережі благодійних організацій, які працюють на території України, Домініка Бірна.
За словами Бірна, ці волонтери 28 квітня намагалися евакуювати матір із двома дітьми з населеного пункту, який перейшов під контроль Росії, але російські військові зупинили їх на блокпосту, після чого зв’язок із британцями зник.
Коментарів від російської сторони немає.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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