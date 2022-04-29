Російські військові викрали на Запоріжжі двох британських волонтерів – Офіс генпрокурора

Російські військові викрали на Запоріжжі двох британських волонтерів. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та зазначає, що за цим фактом уже порушено кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

«За даними слідства, 25 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ викрали двох волонтерів із Великобританії, які були задіяні в організації та забезпеченні евакуаційних коридорів на території Запорізької області. Наразі їх місцезнаходження невідомо», – повідомляють в ОГПУ.

Про те, що російські військові викрали двох британських волонтерів, першими повідомили журналісти ВВС та СNN із посиланням на слова співзасновника мережі благодійних організацій, які працюють на території України, Домініка Бірна.

За словами Бірна, ці волонтери 28 квітня намагалися евакуювати матір із двома дітьми з населеного пункту, який перейшов під контроль Росії, але російські військові зупинили їх на блокпосту, після чого зв’язок із британцями зник.

Коментарів від російської сторони немає.