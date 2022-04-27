В Україні зареєстрували представництво Starlink – Федоров

В Україні зареєстрували Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») як представництво компанії SpaceX, повідомив 27 квітня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

20 квітня Федоров і Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомляли, що на період воєнного стану в Україні дозволили використання супутникового інтернету Starlink усім охочим.

«Робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні», – заявив тоді міністр.

Starlink – система американської компанії SpaceX, що надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.