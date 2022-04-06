Урядова агенція USAID допомагає доставити в Україну 5 тисяч інтернет-терміналів SpaceX

Уряд США допомагає компанії SpaceX Ілона Маска фінансувати і постачати в Україну тисячі супутникових інтернет-терміналів, що є потенційним захистом у разі, якщо Росія порушить комунікаційну інфраструктуру країни. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про постачання уряду України 5000 терміналів Starlink.

Starlink – це супутниковий Інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або зруйнованих війною регіонах світу отримувати доступ до інтернету на швидкості широкосмугового доступу за допомогою терміналів або антен, схожих на невелику телевізійну антену.

«Супутникові термінали Starlink забезпечать необмежену безперебійну передачу даних із будь-якої точки України. Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна розірве українські волоконно-оптичні або стільникові зв’язки», – йдеться в заяві USAID.

SpaceX запустила понад 2000 супутників Starlink від травня 2019 року і планує запустити ще близько 42 тисяч супутників упродовж наступних кількох років.