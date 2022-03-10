В Україну доставили ще одну партію обладнання Starlink – Федоров

В Україну доставили ще одну партію станцій супутникового інтернету Starlink, повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, станції Starlink «допомагають нашим військовим і підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці».

У свою чергу, у твітері у відповідь на допис Федорова Ілон Маск (засновник компанії SpaceX – ред.) написав, що разом зі станціями Starlink також було відправлено адаптери живлення для автомобільних прикурювачів, сонячні/акумуляторні блоки та генератори для місць, де немає електрики.

Starlink став активним на території України 27 лютого.

Starlink – це глобальна супутникова система, яку запустила компанія SpaceX для забезпечення високошвидкісним супутниковим доступом в інтернет у місцях, де він недоступний.