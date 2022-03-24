У Києві 650 укриттів мають Wi-Fi – КМДА

У Києві 650 укриттів у Києві підключено до Wi-Fi. Як повідомив керівник цифрової трансформації Києва, заступник голови КМДА Петро Оленич, це майже 70% отриманих заявок.

«Оформлення заявки для підключення доступне в міському застосунку «Київ цифровий» та на офіційній платформі», – повідомили у КМДА.

Раніше влада столиці повідомляла про отримання пристроїв глобальної супутникової системи Starlink, яку запустила компанія SpaceX для забезпечення високошвидкісним супутниковим доступом в інтернет у місцях, де він недоступний.