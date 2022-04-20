В Україні на період воєнного стану дозволили використання супутникового інтернету Starlink усім охочим

На період воєнного стану в Україні дозволили використання супутникового інтернету Starlink усім охочим, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації.

«Робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні», – повідомив Федоров.

У Держспецзв’язку додали, що на період воєнного стану використовувати термінали Starlink зможуть пересічні громадяни, органи влади і підприємства будь-якої форми власності.

«До ухвалення цього рішення теж не було жодних заборон, але були нормативні обмеження щодо використання таких пристроїв. Сьогодні завдяки роботі спільної команди ми ці обмеження усунули. Ми забезпечили всі правові підстави, щоб користуватися супутниковим інтернетом і не переживати про те, що ви робите це поза правовим полем», – повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Про те, як технічно отримати доступ до інтернету з допомогою Starlink, наразі не повідомляється.

Starlink – система американської компанії SpaceX, що надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.