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Понад 24 тисячі вояків втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати військ РФ минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. На фото: український військовий проходить повз знищену російську самохідну зенітну установку, позначену літерою «Z», у селі Гусарівка на Харківщині, 14 квітня 2022 року

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу.

Зокрема, йдеться про втрату 24,2 тисячі військових, з них близько 400 людей – за попередню добу.

Штаб наводить такі дані про знищену російську техніку з 24 лютого:

  • 1062 танки
  • 2567 бойових броньованих машин
  • 475 артилерійських систем
  • 162 реактивні системи залпового вогню
  • 80 засобів ППО
  • 194 літаки
  • 155 гелікоптерів
  • 1843 одиниці автомобільної техніки
  • 10 кораблів /катерів
  • 291 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 38 одиниць спеціальної техніки
  • 84 крилаті ракети

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку», – зазначають у штабі.

Командування також вказує, що дані про втрати російських військ уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.

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