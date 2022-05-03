Понад 24 тисячі вояків втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу.
Зокрема, йдеться про втрату 24,2 тисячі військових, з них близько 400 людей – за попередню добу.
Штаб наводить такі дані про знищену російську техніку з 24 лютого:
- 1062 танки
- 2567 бойових броньованих машин
- 475 артилерійських систем
- 162 реактивні системи залпового вогню
- 80 засобів ППО
- 194 літаки
- 155 гелікоптерів
- 1843 одиниці автомобільної техніки
- 10 кораблів /катерів
- 291 БПЛА оперативно-тактичного рівня
- 38 одиниць спеціальної техніки
- 84 крилаті ракети
«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку», – зазначають у штабі.
Командування також вказує, що дані про втрати російських військ уточнюються.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.
За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.
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