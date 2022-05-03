Евакуація на Запоріжжі: коридор з Енергодара та очікування біля Бердянська

Біля Бердянська близько двох тисяч маріупольців чекають на евакуацію, яку зривають російські військові, повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону у вівторок.

«Ми чекали, що на Луначарському кільці, біля Бердянська, відбудеться евакуація. Там сьогодні дві тисячі жителів Маріуполя чекають, які виїхали, добралися до Бердянська. Вони вже два тижні чекають на евакуацію, і ми оголосили її початок. Але ворожі російські війська руйнують наші плани, не дають змоги маріупольцям добратися до підконтрольної Україні території Запоріжжя», – сказав Бойченко.

Він також розповів, що вчорашня евакуаційна колона ще рухається у напрямку Запоріжжя.

За його словами, лише три з 14 евакуаційних автобусів із жителями Маріуполя дісталися підконтрольної українському уряду території, доля людей, які перебувають у решті 11 – невідома.

За словами Бойченка, в цілому у Маріуполі залишається понад 100 тисяч жителів, які також чекають на евакуацію. Він додав, що більш ніж 200 цивільних переховуються на заводі «Азовсталь».

Крім того, із тимчасово захопленого військами РФ відкрито гуманітарний коридор для людей, які хочуть виїхати на власному транспорті, повідомив у Telegram мер Енергодара Дмитро Орлов.

«3 травня відкрито евакуаційний коридор на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя через Василівку – Кам’янське і через Токмак-Оріхів», – написав він.

Також раніше сьогодні голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в окупованих Василівці та Токмаку оголошено евакуацію.

Українська влада щодня намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​