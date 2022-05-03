В окупованих Василівці та Токмаку оголошено евакуацію – голова Запорізької ОВА

На Запоріжжі 3 травня оголошено евакуацію з окупованих Токмака та Василівки, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Звертаюся до людей у Токмаці (збір біля кафе «Нірвана») та Василівки! Усі, хто має бажання і змогу евакуюватися, вже можуть виходити і чекати колону по ходу руху транспорту», – повідомив Старух у Telegram.

Українська влада щодня намагається вивезти з охоплених бойовими діями районів мирне населення та завезти туди речі першої необхідності і продовольство. Російська сторона неодноразово зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.​