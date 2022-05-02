Евакуація із Маріуполя, рублі на Херсонщині, «розриви» в Бєлгороді | Свобода LIVE

Врятувати із «Азовсталі»

У понеділок 2 травня продовжилася евакуація цивільних людей, які перебували в Маріуполі, зокрема на заводі «Азовсталь». Зустрічати евакуаційні автобуси мають у Запоріжжі де працюють кореспонденти Радіо Свобода.

Раніше з території заводу «Азовсталь» вдалося евакуювати понад сто жінок, дітей та літніх людей.

ЗСУ знищили два російські катери біля Зміїного

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, безпілотниками «Байрактар» було знищено 2 російськи катери типу Раптор.

Днями Збройні сили завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10».

Що вибухає у Бєлгородській області Росії?

У Бєлгородській області Росії вночі чули два сильні «розриви». Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков у Telegram. У дописі він зазначив, що руйнувань і постраждалих немає, а в мережі вже ширяться відео зі спалахами в небі. Що стало причиною імовірних вибухів поки офіційно в Росії не коментували. Чи є «розриви» наслідком українських дій, також невідомо. Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив: «Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах російських убивць».

Про це говоримо з експертами в ефірі Свободи Live: