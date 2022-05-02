Міноборони: загроза ударів ОТРК «Іскандер» із території Білорусі по Україні зберігається

Міністерство оборони України повідомляє, що зберігається загроза продовження ударів ОТРК «Іскандер» із території Білорусі по об’єктах в Україні та вогневого ураження інфраструктури у прикордонних районах.
«У прикордонних з Україною районах Брянської області (Росії – ред.) посилено адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі посилюють ділянку білоруського українського кордону в Гомельській і Брестській областях. У подальшому не виключається проведення демонстраційних і провокаційних дій вздовж державного кордону України», – повідомив 2 травня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, слова якого цитує пресслужба МОУ.
Крім того, за його словами, кораблі ЧФ Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетні удари по території України, виконувати завдання ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.
«В акваторії Чорного моря зараз перебуває три носії КРМБ типу «Калібр», із сумарним ракетним залпом до 20 ракет», – сказав Мотузяник.
У Міноборони додали, що у рамках наступальної операції у Східній операційній зоні російські військові практично на усіх напрямках здійснюють «інтенсивний вогневий вплив».
«Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському ворог проводить перегрупування військ, нарощує систему вогневого ураження і протиповітряної оборони. До завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях росія активно залучає оперативно-тактичну авіацію. Загалом виконано 39 літако-вильотів», – повідомив речник МОУ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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