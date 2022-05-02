Міноборони: загроза ударів ОТРК «Іскандер» із території Білорусі по Україні зберігається

Міністерство оборони України повідомляє, що зберігається загроза продовження ударів ОТРК «Іскандер» із території Білорусі по об’єктах в Україні та вогневого ураження інфраструктури у прикордонних районах.

«У прикордонних з Україною районах Брянської області (Росії – ред.) посилено адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі посилюють ділянку білоруського українського кордону в Гомельській і Брестській областях. У подальшому не виключається проведення демонстраційних і провокаційних дій вздовж державного кордону України», – повідомив 2 травня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, слова якого цитує пресслужба МОУ.

Крім того, за його словами, кораблі ЧФ Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетні удари по території України, виконувати завдання ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

«В акваторії Чорного моря зараз перебуває три носії КРМБ типу «Калібр», із сумарним ракетним залпом до 20 ракет», – сказав Мотузяник.

У Міноборони додали, що у рамках наступальної операції у Східній операційній зоні російські військові практично на усіх напрямках здійснюють «інтенсивний вогневий вплив».

«Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському ворог проводить перегрупування військ, нарощує систему вогневого ураження і протиповітряної оборони. До завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях росія активно залучає оперативно-тактичну авіацію. Загалом виконано 39 літако-вильотів», – повідомив речник МОУ.