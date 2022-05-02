Росія залучила в Україні 65% наземних збройних сил – Міноборони Британії

Росія в перібігу вторгнення в Україну залучила на її території понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить 65% наземних збройних сил РФ, йдеться в огляді Міноборони Британії у твітері.

«На початку конфлікту Росія залучила понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65 відсотків усієї її наземної бойової сили. Цілком імовірно, що більш ніж чверть цих підрозділів наразі стали небоєздатними. Деякі з найбільш елітних підрозділів Росії, включаючи ВДВ, зазнали найбільшого виснаження. Ймовірно, Росії знадобляться роки, аби відновити ці сили», – йдеться в повідомленні.

Коментарів російської сторони, які б підтверджували чи спростовували ці твердження, немає.

Український Генштаб ЗС заявляє, що за час повномасштабного вторгнення Росія тільки живою силою втратила майже 24 тисячі військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.