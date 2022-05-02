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Генштаб ЗСУ озвучив втрати військ РФ за добу

Найбільші втрати військ РФ минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. На кадрі з відео, яке оприлюднила Нацгвардія 30 квітня, як стверджують військові, завдаються удари по російському командному пункті та скупченню бронетехніки армії Росії неподалік від міста Ізюма

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу.

Зокрема, йдеться про втрату 23,8 тисячі військових, з них близько 300 людей – за попередню добу.

Штаб наводить такі дані про знищену російську техніку з 24 лютого:

  • 1048 танків
  • 2519 бойова броньована машина
  • 459 артилерійська система
  • 151 реактивна система залпового вогню
  • 80 засобів ППО
  • 194 літаки
  • 155 гелікоптерів
  • 1824 одиниці автомобільної техніки
  • 8 кораблів /катерів
  • 271 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 38 одиниць спеціальної техніки
  • 84 крилаті ракети

У штабі наголошують: знищені сьогодні зранку російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра.

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку», – зазначають у штабі.

Командування також вказує, що дані про втрати російських військ уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових.

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