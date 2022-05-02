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ООН: Україну від 24 лютого залишили понад 5,5 млн людей

Більшість із них виїхали до Польщі – це понад три мільйони людей

Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії залишили понад 5,5 мільйонів людей, випливає із даних на сайті агентства ООН у справах біженців.

Більшість із них виїхали до Польщі – це понад три мільйони людей. Понад 825 тисяч людей вирушили до Румунії, 530 тисяч – до Угорщини, 447 тисяч – до Молдови, 379 тисяч – до Словаччини. За даними ООН, 681 тисяча людей з України потрапили до Росії, 25 тисяч – до Білорусі.

В агентстві звертають увагу на вільне переміщення людей у межах шенгенської зони, у зв’язку з чим наведені дані відображають лише кількість людей, які перетнули кордон з Угорщиною, Польщею та Словаччиною. Ці країни межують із Україною. Велика кількість людей далі переїхала до інших країн, йдеться в повідомленні.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.

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