Торгівля людьми, гендерне насильство: правозахисники заявили про ризики для біженців з України в Польщі

Біженці з України, особливо жінки і дівчата, стикаються з підвищеним ризиком гендерного насильства, торгівлі людьми й іншої експлуатації через відсутність систематичних заходів захисту і безпеки в Польщі, заявила правозахисна організація Human Rights Watch.

«Прийняття Польщею тих, хто тікає від війни в Україні, є позитивним зрушенням від її реакції на інші кризи, але відсутність базових заходів захисту підвищує ризик серйозного насильства щодо біженців», – сказала Гілларі Марголіс, старший дослідник із прав жінок Human Rights Watch.

Human Rights Watch проводила дослідження 22–29 березня на прикордонному переході «Медика», залізничних станціях у Перемишлі, Кракові і Варшаві, а також у центрах прийому біженців.

Правозахисники кажуть, що виявили непослідовні заходи захисту і відсутність координації з боку уряду, що посилює ризики насильства, особливо для жінок і дівчат.

Волонтери, представники неурядових організацій і агентств ООН, а також заступник начальника поліції висловили занепокоєння з приводу відсутності систематичних заходів безпеки або засобів для виявлення, запобігання або реагування на гендерне насильство, включаючи торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію та зґвалтування.

У Human Rights Watch заявили, що 31 березня звернулися до уряду Польщі і надали результати дослідження і попросили інформацію, але не отримали відповіді.

При цьому заступник начальника поліції воєводства, що охоплює Медику, Перемишль і Корчову, повідомив, що у них не було зареєстрованих випадків гендерного насильства, зокрема торгівлі людьми чи іншої експлуатації, щодо біженців з України. Інші опитані люди сказали, що було зареєстровано кілька випадків, і поінформованість про загрози висока, але ризики залишаються, додали правозахисники.

Human Rights Watch закликає уряд Польщі негайно розробити і впровадити послідовні протоколи, які забезпечать захист у пунктах прийому та для всіх видів транспортування і проживання біженців. Усі біженці повинні отримувати чітку інформацію про те, як зменшити ризики, звертатися за допомогою і повідомляти про інциденти.

А Європейський союз, кажуть в організації, має гарантувати, щоб кошти, виділені Польщі на підтримку біженців з України, надходили до тих, хто координує і надає основні послуги, включаючи досвідчені, незалежні неурядові організації.

Правозахисники нагадали, що від 24 лютого до Польщі з України виїхали понад 2,9 мільйона біженців, переважно жінки і діти.